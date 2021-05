Los primeros resultados apuntan a una victoria de los nacionalistas escoceses

El recuento de votos de las elecciones al Parlamento de Edimburgo (regional) celebradas el jueves en Escocia empezó este viernes, si bien los resultados definitivos no se conocerán hasta el fin de semana. Más de cuatro millones de personas estaban llamadas ayer a las urnas para elegir a los 129 miembros del Parlamento de Holyrood, decisivos para conocer el rumbo constitucional del Reino Unido, después de que el Partido Nacional Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon prometiese un referéndum sobre la independencia de Escocia. EFE/ Robert Perry

Edimburgo (R.Unido), 7 may (EFE).- Los primeros resultados de las elecciones regionales celebradas el jueves en Escocia apuntan a una victoria del Partido Nacional Escocés (SNP), que aspira a obtener una mayoría suficiente para buscar otro referéndum de independencia.

El recuento en Escocia, que empezó este viernes hacia las 8.00 GMT, avanza con lentitud y se espera que los resultados definitivos de los 129 escaños que componen el Parlamento de Edimburgo (regional) se conozcan recién el sábado por la noche.

De estos 129 escaños, 73 -elegidos por mayoría simple- corresponden a las circunscripciones, mientras que los otros 56 - por el sistema proporcional- proceden de las listas regionales.

Se espera que más de 40 de los 73 escaños de las circunscripciones se conozcan este viernes, pero habrá que esperar al sábado para obtener los resultados de los regionales.

LONDRES SIGUE CON ATENCIÓN LOS RESULTADOS EN ESCOCIA

Estos resultados son seguidos con atención por el Ejecutivo británico de Boris Johnson a raíz de la promesa electoral de la líder del SNP, Nicola Sturgeon, de celebrar un nuevo plebiscito de independencia una vez que Escocia supere la crisis de la covid-19.

Las primeras mesas escrutadas otorgan una victoria al SNP, formación que hasta el momento no ha perdido ninguna de las circunscripciones que tenía en la anterior legislatura y que, incluso, ha conseguido arrebatar una -East Lothian- al Partido Laborista escocés y otra -Ayr- a los conservadores.

No obstante, los "tories" incrementaron el número de votos en al menos cuatro circunscripciones frente a la anterior cita electoral, lo que sugiere votos tácticos para frenar el avance del SNP.

Con 33 mesas escrutadas, el SNP obtiene 29 escaños, seguido de los liberaldemócratas con 3 y los conservadores con 1, tendencia que, de continuar, puede llevar a los nacionalistas a formar otra vez Gobierno, si bien no está claro que saquen la mayoría absoluta.

Los Verdes, a favor de otro referéndum sobre la independencia, han quedado relegados al cuarto lugar en varias circunscripciones, por detrás del SNP, laboristas y liberaldemócratas.

Con 19.735 votos, Sturgeon ha retenido su asiento por la circunscripción de Glasgow Southside, al que aspiraba también el nuevo líder del Partido Laborista escocés, Anas Sarwar, que quedó en segundo lugar tras obtener un total de 10.279 papeletas.

No obstante, el político laborista aún tiene posibilidades de ocupar un escaño en el Parlamento de Holyrood al presentarse también en la lista de su formación por la región de Glasgow.

Tras conocerse el resultado, Sturgeon dijo que parece que el "SNP va camino a una cuarta victoria electoral consecutiva y a tener el privilegio de formar un Gobierno (autonómico) otra vez".

"Si este es ciertamente el resultado de esta elección, prometo volver inmediatamente a trabajar para dirigir a este país en la crisis de la covid", señaló la política.

"Y después, cuando el momento sea el correcto, ofrecer a este país la opción de un futuro mejor", agregó Sturgeon, en clara referencia a buscar una segunda consulta sobre la independencia, después de que los escoceses rechazaran la escisión en la de 2014.

ALTA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

La participación electoral está estimada en el 63 %, más alta que en anteriores citas electorales regionales.

Escocia está dividida en ocho regiones - Central Scotland, Glasgow, Highlands & Islands, Lothian, Mid-Scotland & Fife, Norte East Scotland, South Scotland y West Scotland- y cada una aporta siete escaños al Parlamento de Edimburgo.

A diferencia de otras votaciones, en esta ocasión no hubo encuestas a pie de urna al término de la votación anoche -21.00 GMT- ni predicciones por parte de las formaciones políticas.

Muchos ciudadanos habían decidido enviar su voto por correo.

Más de cuatro millones de personas estaban llamadas ayer a las urnas para votar en las regionales, decisivas para conocer el futuro constitucional del Reino Unido.

Viviana García