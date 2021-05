Los países de bajos ingresos no ordenaron nuestra vacuna: Pfizer

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Pfizer Inc. dijo que los países de ingresos bajos y medios habían optado por no ordenar la vacuna contra el covid-19 de la empresa, en una carta publicada en línea después de que la Administración de Biden dijera que apoyaba las exenciones de patentes para ampliar el acceso global a las vacunas.

“Nos comunicamos con todas las naciones para pedirles que hicieran pedidos y así poder asignarles dosis”, dijo el director ejecutivo, Albert Bourla, en una carta dirigida a los empleados de Pfizer. “En realidad, los países de altos ingresos reservaron la mayoría de las dosis. Me preocupé personalmente por eso y contacté a muchos jefes de Estado de países de ingresos medios/bajos por medio de cartas, teléfono e incluso mensaje de texto para instarlos a reservar dosis porque la oferta era limitada”.

La mayoría de los países de ingresos bajos y medios que contactó decidieron hacer pedidos a otros fabricantes de vacunas porque la tecnología subyacente utilizada en la vacuna de Pfizer aún no se había probado o había opciones de producción locales disponibles, escribió Bourla.

Dijo que algunos países nunca aprobaron la vacuna que Pfizer desarrolló con su socio alemán BioNTech SE.

El miércoles, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo que el país apoyaría los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre la exención de las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra el covid-19, en una reversión de la política de larga data. Los defensores de la medida dicen que podría ampliar el acceso, aunque los críticos dicen que no hay una capacidad actual para comenzar a producir versiones más baratas de vacunas como la fabricada por Pfizer.

Bourla dijo en la carta que Pfizer y BioNTech utilizan un modelo de precios escalonados para su vacuna. A los países de ingresos medios se les pide que paguen la mitad de lo que pagan los países de ingresos más altos, mientras que a los países de bajos ingresos se les ofrece la vacuna al costo.

Pfizer y BioNtech están en vías a entregar 3.000 millones de dosis este año a más de 116 países, afirmó Bourla, y que los 450 millones de dosis administradas hasta la fecha se han destinado principalmente a países de mayores ingresos que pagan más. En EE.UU., el régimen de dos dosis tiene un precio de US$39.

Bourla espera que el 40% de las dosis, o más de 1.000 millones, se destinen a países de ingresos medios y bajos este año. “Esperamos que la oferta se incline a su favor en la segunda mitad de 2021”, dijo, “y que haya oferta suficiente para prácticamente todos en 2022”.

Pfizer probablemente podrá suministrar 4.000 millones de dosis de la vacuna en 2022, indicó Bourla, “un oferta prácticamente suficiente” para cualquier país que la necesite, independientemente del nivel de ingresos.

Bourla se reunió virtualmente con la representante comercial de EE.UU. la semana pasada. En la carta, dijo que tal exención amenaza con interrumpir la capacidad de Pfizer para fabricar las vacunas a escala dado que las materias primas son escasas.

