Lopetegui afina para la cita en el 'Di Stéfano'

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui (d). EFE/Julio Muñoz/Archivo

Sevilla, 7 may (EFE).- El Sevilla de Julen Lopetegui se ha ejercitado este viernes en su ciudad deportiva en su penúltima sesión antes de enfrentarse el próximo domingo al Real Madrid en el 'Alfredo Di Stéfano' en una cita de prestigio en la que apurará sus remotas opciones de optar al título liguero.

Tras la decepción que supuso la derrota del pasado lunes ante el Athletic de Bilbao (0-1) en el Sánchez Pizjuán, los de Lopetegui comenzaron a preparar el pasado miércoles su partido ante de los de Zinedine Zidane, que lo afrontan tras la no menor de su eliminación ante el Chelsea en Liga de Campeones.

Estos dos estados de ánimo se verán las caras en un partido al que el técnico vasco va con todos sus efectivos, pese a las molestias que han tenido en los últimos días el central francés Jules Koundé y los centrocampista Joan Jordán e Ivan Rakitic, y que él no podrá dirigir desde el banquillo por su partido de suspensión al ver ante el Athletic la quinta tarjeta amarilla.

Antes de la sesión de este viernes, la plantilla y el cuerpo técnico, acompañados por el director general deportivo del club, Ramón Rodríguez 'Monchi', recibieron por parte de LaLiga una charla de integridad, habitual cada año en la recta final de la competición y en la que se advierte a los profesionales del riesgo de malas conductas.

Los de Lopetegui tendrán este sábado su último entrenamiento de la semana antes de viajar por la tarde a Madrid y previo a la comparecencia del técnico ante los medios de comunicación.

El Sevilla es actualmente cuarto clasificado con setenta puntos, cuatro menos que el Real Madrid y el Barcelona y seis menos que el Atlético de Madrid cuando aún están doce en juego, por lo que en la mente del equipo está en mejorar su situación en la tabla, ya que ser tercero le da la posibilidad de disputar la próxima edición de la Supercopa de España.