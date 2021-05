LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 7 de mayo de 2021

PRIMERA PLANA

AMS-GEN BRASIL-VIOLENCIA

RÍO DE JANEIRO - Tras una sangrienta balacera de varias horas en una favela de Río de Janeiro, las autoridades dicen que la operación policial eliminó con éxito a dos docenas de delincuentes, pero residentes y activistas denuncian abusos de los derechos humanos. Por David Biller y Marcelo Silva de Sousa. 970 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA CLINICAS

BUENOS AIRES - Una decena de clínicas de Buenos Aires cerraron en el último año, justo en el momento de mayor demanda por la segunda ola de coronavirus, con un promedio de 20.000 contagios y 400 fallecidos por día en las últimas semanas. Según representantes del sector, los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos como insumos médicos y salarios del personal en un contexto de inflación de 36% en 2020 y que este año acumula 13%. Por Débora Rey. 950 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

MUN-GEN CORONAVIRUS-RIESGOS MUNDIALES

SOHAG, Egipto - Los países del mundo que se debaten con nuevas oleadas del coronavirus tratan de evitar que caiga sobre ellos un desastre como el de India. Enfrentan riesgos parecidos: grandes poblaciones que han evadido las restricciones y sistemas de salud frágiles remecidos por la presión. Por Samy Magdy. 460 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-ESPAÑA: España se apresta a relajar sus medidas contra la pandemia.

-CORONAVIRUS-GBRETAÑA-VACUNA: Gran Bretaña ofrece alternativa a AstraZeneca a menores de 40.

-CORONAVIRUS-INDIA: India bate nuevo récord, suben pedidos para confinamiento.

-CORONAVIRUS-JAPON: Japón prorroga, amplía estado de emergencia hasta 31 de mayo.

-CORONAVIRUS-TRATAMIENTO UE: Agencia europea estudia nuevo tratamiento contra COVID-19.

AMN-GEN MEXICO-EEUU-HARRIS

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que su gobierno presentó una queja ante funcionarios estadounidenses por su presunta financiación de un grupo anticorrupción que, según él, milita contra su administración. Poco antes de una prevista reunión en línea con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, López Obrador mostró documentos fiscales que parecen mostrar pagos del gobierno de Estados Unidos al grupo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN REPUBLICANOS-DE LINCOLN A TRUMP

WASHINGTON - El partido de Abraham Lincoln parece estar transformándose en el partido de Donald Trump. La decisión del líder de la cámara baja Kevin McCarthy de marginar a Liz Cheney, tercera en la jerarquía republicana de ese órgano y fuerte crítica de Trump, afianza el control del expresidente sobre el partido y la ascendencia de la extrema derecha. Por Lisa Mascaro. 870 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-LEYES ELECTORALES-REPUBLICANOS

SIN PROCEDENCIA - A medida que los republicanos siguen adelante con su campaña para endurecer las leyes de votación en estados reñidos de Estados Unidos, algunos al interior del propio partido están preocupados de que las restricciones tengan un efecto contraproducente y dificulten a los electores republicanos emitir su sufragio. Por Christina A. Cassidy y Ryan J. Foley. 1.370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CAR-GEN CUBA-COLOMBIA

LA HABANA - Colombia declara persona no grata al primer secretario de la embajada de Cuba en esa nación sudamericana sin explicar los motivos, según documentos a los que The Associated Press tuvo acceso. Por Andrea Rodríguez. 213 palabras. ENVIADO. Editores: se ampliará.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana se dijo falsamente que el desplome del metro de la Ciudad de México había sido resultado de un atentado o sabotaje por parte de opositores al gobierno de Andrés López Obrador y la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y que el expresidente mexicano Felipe Calderón había intervenido en el diseño de la línea de metro accidentada. También se dijo falsamente que el mandatario mexicano había ordenado cancelar el programa de una periodista mexicana por entrevistar a Calderón y que el gobierno de Guatemala había sido defraudado al comprar vacunas para el COVID-19. Por Rafael Cabrera, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 2.926 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN GEORGE FLOYD-AGENTES ACUSADOS

MINNEAPOLIS - Un jurado investigador federal acusa a los cuatro exagentes de la policía de Minneapolis implicados en el arresto y muerte de George Floyd de violar intencionadamente los derechos constitucionales del hombre negro, al sujetarlo de cara sobre el pavimento mientras trataba de respirar. Por Amy Forliti y Michael Balsamo. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

MUN-GEN IRAN-NUCLEAR

VIENA - Varias potencias mundiales sostienen una cuarta ronda de conversaciones de alto nivel en Austria con el objetivo de que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear con Irán, y ambas partes expresan su voluntad de resolver los obstáculos principales. Tras la reunión, el delegado ruso Mikhail Ulyanov tuitea que “los participantes coincidieron en la necesidad de intensificar el proceso”. Por David Rising y Philipp Jenne. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN GUERREROS INDESTRUCTIBLES

OUAGADOUGOU, Burkina Faso - Combatientes de la guerra civil de Burkina Faso desafían las balas tras apelar a prácticas espirituales tradicionales que los hacen sentirse invencibles. Por Sam Mednick. 900 palabras. AP Foto.

REP-CIE IMPRESIÓN 3D-VIVIENDAS

SIN PROCEDENCIA - Una nueva generación de startups amenaza con revolucionar el mercado inmobiliario construyendo viviendas con impresoras 3D. Se supone que el proceso es más rápido, barato y sustentable que los métodos tradicionales, aunque hay quienes dudan de la viabilidad de esta tecnología. Por Terry Chea. 900 palabras. AP Foto.

DEPORTES

DEP-OLI TOKIO-VISITA BACH

TOKIO - La presidenta del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio dice que la visita próxima a Japón del presidente del COI Thomas Bach parece improbable, dado que el gobierno ha extendido el estado de emergencia a Tokio y otras zonas hasta el 31 de mayo. Por Stephen Wade. 683 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN MADRID

MADRID - Dominic Thiem capitaliza dos de sus cuatro oportunidades para romper el servicio de John Isner y eso es todo lo que necesita para ganarse un boleto a las semifinales del Abierto de Madrid. El austriaco se medirá con el ganador del duelo entre el segundo del mundo Rafael Nadal y Alexander Zverev, que se disputará más adelante. Por Tales Azzoni. 291 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-AUT F1-ESPAÑA

MONTMELÓ, España - Lewis Hamilton luce listo para continuar su dominio del Gran Premio de España de la Fórmula Uno al registrar el mejor tiempo en la segunda sesión de práctica. Por Joseph Wilson. 266 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-LIB DON FRANCISCO

NUEVA YORK - La quietud de la pandemia, y su cumpleaños 80, llevaron a Don Francisco a reflexionar sobre su vida y su carrera y a escribir un libro conmovedoramente sincero sobre “el último sendero de su existencia”: “Con ganas de vivir”. El popular presentador chileno conversa con The Associated Press sobre sus memorias, su salida de la TV y su principal preocupación: el futuro de su Teletón. Por Sigal Ratner-Arias. 1.000 palabras.

ESP-MUS ALEJANDRO SANZ

CIUDAD DE MÉXICO - Alejandro Sanz se quiere “comer el escenario con patatas fritas”. El cantautor español está más que listo para volver a poner en marcha “#LAGIRA” de su álbum “#ELDISCO”, que había quedado suspendida por la pandemia y que retomará a fines de año en Estados Unidos. Por Berenice Bautista. 759 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS PEPE AGUILAR

LOS ÁNGELES - Después de más de un año sin presentaciones, Pepe Aguilar y su familia están listos para salir al ruedo con la gira “Jaripeo sin fronteras”. Aguilar dice que él y su equipo necesitaban volver a trabajar para ganarse la vida, además de que extrañan actuar frente a un público en vivo. Por Marcela Isaza. 311 palabras. AP Foto. ENVIADO.

