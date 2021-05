Líbano podría quedarse gradualmente a oscuras a partir de la próxima semana

Vista del club náutico en la bahía de Zaitunay en Beirut, Líbano. EFE / WAEL HAMZEH/Archivo

Beirut, 6 may (EFE).- El presidente del comité parlamentario de Obras Públicas, Transporte, Energía y Agua del Líbano, Nazih Naym, alertó este jueves de que el país podría irse quedando gradualmente sin electricidad a partir de finales de la semana que viene, ante la falta de fondos para adquirir combustible.

"No debemos olvidarnos de que a partir del 15 de mayo la oscuridad comenzará gradualmente", dijo el legislador en su cuenta de Twitter, tras mantener un encuentro sobre el asunto con el ministro de Energía, Raymond Ghajar, y el titular de Finanzas, Ghazi Wazni.

El Legislativo había aprobado a finales de marzo una ley que permitía adelantar 200 millones de dólares a la compañía eléctrica estatal, Electricité du Liban, para la importación de combustible y evitar así un apagón general en el país.

Pero esa ley se encuentra suspendida desde el pasado martes por lo que Naym precisó que ha acordado con el titular de Energía llevar a cabo una serie de consultas para encontrar una "solución temporal".

Desde la guerra civil, que finalizó en 1990, la nación de los cedros no ha logrado producir suficiente electricidad para cubrir la demanda.

Hasta hace poco, los cortes eléctricos característicos del Líbano solían limitarse a tres horas cada uno en la capital y prolongarse más en otros puntos del país.

Pero con el país sumido en una grave crisis económica desde finales de 2019 y con un Gobierno interino desde hace más de nueve meses, en las últimas semanas incluso en Beirut se han venido registrando apagones cada vez más largos y frecuentes.

Asimismo, parte de las reservas libanesas de combustible son contrabandeadas a Siria, como ocurre con muchos otros materiales y productos, para sortear el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos al entorno del presidente sirio, Bachar al Asad.