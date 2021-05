Le preguntamos a Kiko Rivera por su perdón público a su prima Anabel Pantoja

08/01/2019 Kiko Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Cansado de su falta de posicionamiento público y de que siga al lado de su tía Isabel Pantoja sin plantearse el por qué del enfado de Kiko Rivera con su madre, el Dj rompía públicamente con su prima Anabel Pantoja, dejando de seguirla en redes sociales y criticándola abiertamente en una llamada telefónica al programa 'Sálvame'.



Haciendo gala de su espontaneidad una vez más, Kiko actuaba sin pensar, confesando ante millones de personas que estaba harto de su prima, que no le aportaba nada y que estaba en un momento de su vida en el que tenía muy claro con quien podía contar y con quien no y, por lo que dejaba caer, Anabel no estaba entre los 'elegidos'.



Unas duras palabras que hacían hundirse a la colaboradora de 'Sálvame' y sobre las que el hijo de Isabel Pantoja ha pensado en los últimos días, llegando a la conclusión de que se había equivocado, por lo que entonando el mea culpa pedía perdón públicamente a su prima a través de su cuenta de Instagram.



Sin embargo, tan esquivo como de costumbre, Kiko prefiere no pronunciarse sobre estas disculpas a Anabel cuando le preguntamos, evitando confirmar si ya ha podido hablar con su prima para solucionar en persona las cosas entre ellos.



A su llegada de Nepal - donde grabó el programa 'Planeta Calleja' con Jesús Calleja - Kiko anunciaba misterioso que estuviésemos pendientes, que esta semana pasarían cositas y tendríamos noticias relacionadas con el conflicto legal que mantiene con su madre y con su tío Agustín. Sin embargo, los días han pasado y nada relacionado con sus acciones legales se ha sabido y, aunque le preguntamos, el Dj guarda silencio y entra en su casa apresurado, como os mostramos en las siguientes imágenes.