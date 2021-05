Las últimas 5 fotos de Yina Calderón Ome que están arrasando en su cuenta de Instagram

Yina Calderón Ome (@yinacalderonoficial) revolucionó su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 322.289 de interacciones entre sus followers.

Es hora de unirnos muchachos ! Digamos NO a la reforma tributaria, Colombia es de los Colombianos y no vamos a permitir sigan haciendo lo que quieran 👏 @fajasyinacalderon dice NO a la reforma tributaria !





Con la más linda de la radio en Colombia ! @laurabuendiaj





Ya nos vemos Barranquilla !





El oso de mi vida 😍 !





💪💪 !

Yina Calderón nació en Oporapá, (Huila Colombia). Saltó a la fama luego de participar en el famoso programa Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN, de donde fue explusada por arrojar un cuchillo a uno de sus compañeros.

Se sometió a varias cirugías plásticas y ha conseguido más de 480.000 seguidores en la red social de Instagram. Es hija de Leonel Calderón y Luz Merly Ome y tiene tres hermanas: Claudia, Juliana y Leonela. Su novio es conocido como «El Negro», como ella misma le dice y con quien tiene planes de boda.