Las exportaciones alemanas suben en marzo un 1,2 % respecto a febrero

Una grúa transporta un contenedor en el puerto de Hamburgo, Alemania. EFE/Carsten Koall/Archivo

Berlín, 7 may (EFE).- Alemania exportó en marzo bienes y servicios por valor de 126.500 millones de euros, un 1,2 % más respecto a febrero y un 16,1 % superior en términos interanuales, según datos provisionales difundidos hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Respecto a febrero de 2020, el mes previo a la introducción de las medidas restrictivas para contener la pandemia de coronavirus, las exportaciones cayeron un 0,9 % corregidos los efectos estacionales y de calendario.

Las ventas de Alemania a terceros países, los que no pertenecen a la Unión Europea (UE), avanzaron en marzo un 10,8 % interanual, hasta 59.000 millones de euros.

Las exportaciones a los países miembros de la zona euro repuntaron un 22,6 % interanual, a 47.000 millones de euros, mientras que a los de la UE que no comparten la moneda común crecieron un 18,1 %, hasta 20.400 millones de euros.

En tanto, las exportaciones al Reino Unido, que en enero materializó su salida de la UE, se contrajeron en marzo un 13,2 % interanual hasta los 6.500 millones de euros.

Las exportaciones a China repuntaron en marzo un 37,9 % interanual, hasta los 10.300 millones de euros, mientras que a Estados Unidos subieron un 8,8 %, hasta los 11.100 millones de euros.

Alemania importó en marzo bienes y servicios por valor de 105.900 millones de euros, un 6,5 % más respecto a febrero y un 15,5 % más interanual.

Respecto a febrero pasado, mes previo al primer parón parcial de la vida pública en Alemania, las importaciones avanzaron en marzo un 6,7 % corregidos los efectos estacionales y de calendario.

Las importaciones procedentes del Reino Unido aumentaron en marzo un 1,6 %, hasta los 3.100 millones de euros.

La mayoría de las importaciones en marzo procedía de China, economía de la que se importaron bienes y servicios por valor de 11.700 millones de euros, un 46,6 % más interanual.

Las importaciones de Estados Unidos subieron en marzo un 1,5 % interanual, hasta 6.700 millones de euros.

La primera economía europea acumuló un superávit comercial de 20.500 millones de euros, frente a los 17.200 millones de euros del mismo mes de 2020, aunque si se corrigen los efectos estacionales y de calendario, el superávit se situó en marzo en 14.300 millones de euros.