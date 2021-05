La UE y la India buscan potenciar su relación comercial y la conectividad

EFE/EPA/ESTELA SILVA / POOL

Bruselas, 7 may (EFE).- La Unión Europea y la India esperan acordar la reanudación de sus negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio durante la cumbre que celebran ambos bloques el sábado, en la que también sellarán una asociación de conectividad y tratarán sobre la pandemia, que golpea con fuerza al país asiático, con el telón de fondo del debate sobre la liberación de patentes de vacunas.

Sobre la cita, que tendrá lugar en la ciudad portuguesa de Oporto, planeará el debate sobre la liberación de las patentes de las vacunas, una propuesta presentada precisamente por la India y Sudáfrica y apoyada por Estados Unidos, y en la que la Unión Europea aún no ha adoptado una posición conjunta, pero se dice dispuesta a estudiar.

En el encuentro estarán presentes la mayoría de los jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete, así como los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel. También participará el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

El primer ministro indio, Narendra Modi, se unirá a la cumbre mediante videoconferencia, dada la situación epidemiológica en su país.

Fuentes comunitarias precisaron que está previsto que los mandatarios respalden el relanzamiento de las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio, así como sobre pactos de protección de inversiones e indicaciones geográficas. Se trata, según detallaron, de un paquete que incluirá la negociación de esos tres convenios.

Consideraron que se trata de "un paso importante" porque la UE es "uno de los mayores socios comerciales de la India", pero reconocieron que "si se mira el tamaño de las respectivas economías, todavía hay un gran potencial para crear más comercio, crecimiento y empleos, que será particularmente importante para la Unión Europea y la India juntas en la recuperación" tras la pandemia.

Otras fuentes europeas afirmaron que se trata de avanzar hacia un pacto comercial "equilibrado, ambicioso, exhaustivo y mutuamente beneficioso".

Serán negociaciones "rudas" y habrá "bloqueos" porque los indios no son socios "fáciles", pero "merece la pena" abrir esas conversaciones porque ahora hay una "verdadera voluntad política" por parte de ellos de cooperar con el bloque europeo, dijeron otras fuentes comunitarias.

Las conversaciones sobre el pacto comercial entre los Veintisiete y la India están suspendidas desde 2013, pero la decisión que se tomará el sábado para reanudarlas "abre el camino a un posible acuerdo de libre comercio", que dé más acceso a la empresas europeas al mercado del país asiático.

Además, la UE y la India esperan sellar una asociación sobre conectividad para impulsar la cooperación entre las dos regiones en el transporte marítimo, aéreo y ferroviario, así como en las infraestructuras.

Fuentes europeas indicaron que ese convenio también tiene el potencial de reducir las emisiones de dióxido de carbono en el ámbito global a medida que se cuenta con transportes e infraestructuras "más sostenibles".

Según fuentes comunitarias, "hace falta más compromiso" de la India en la lucha contra el cambio climático.

En un momento en el que India hace frente al impacto de la variante local de coronavirus, los Veintisiete reiterarán su solidaridad con el país.

Mediante el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, la Comisión Europea ha coordinado y cofinanciado la entrega por parte de dieciséis Estados miembros de oxigeno, respiradores, medicamentos y equipos de protección personal, con un valor todo ello de alrededor de 100 millones de euros, de acuerdo con el Ejecutivo comunitario.

Bruselas ha aportado otros 2,2 millones de euros a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para incrementar la capacidad de realizar pruebas de coronavirus y atender a pacientes en la India.

La UE y la India debatirán, igualmente, la cooperación global y solidaridad para construir un sistema de salud global más resiliente, el acceso universal y equitativo a las vacunas, la resiliencia de las cadenas de suministro farmacéuticas y la reforma de la OMS.

La reunión se producirá solo un día después de la cena que los Veintisiete mantendrán también en Oporto, en la que tienen previsto hablar del posible levantamiento de las patentes de las vacunas del coronavirus, que Estados Unidos ahora respalda y del que la India es uno de los principales impulsores.

En la cumbre del sábado, el club comunitario y la India debatirán, asimismo, la lucha contra el cambio climático, la cooperación tecnológica, la política exterior y de seguridad y los derechos humanos.

Fuentes comunitarias aseguraron que la India y la UE, dados sus sistemas políticos, "necesitan demostrar que el modelo democrático y abierto es el más capaz de afrontar los desafíos del mundo".