La clasificación a Tokio se vuelve esquiva para marchistas en la Copa Panamericana

El marchista ecuatorianoJhonatan Amores celebra tras cruzar la línea de meta en primer lugar en la prueba de 50 km marcha, hoy, durante la Copa Panamericana de Marcha “Luis Chocho San Martín”, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Marcos Pin

Guayaquil (Ecuador), 7 may (EFE).- La ansiada clasificación por alcanzar las requeridas marcas para los Juegos Olímpicos de Tokio, se volvió esquiva este viernes para los atletas de once países que disputan la Copa Panamericana de marcha en Guayaquil.

La cita tuvo lugar en el parque Los Samanes de esta ciudad ecuatoriana en una competición que lleva el nombre de "Luis Chocho", en homenaje al principal impulsor de la disciplina, fallecido en febrero pasado debido a la pandemia de la covid-19.

En la categoría femenina de los 20 kilómetros ganó la ecuatoriana Paola Pérez con un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 37 segundos, una atleta que ya ostenta el billete para Tokio; seguida de su compatriota y también clasificada para la cita olímpica Paola Jaramillo, con 1h31:53.

La medalla de bronce fue para la brasileña Viviane Santana, con una marca de 1h34:56.

Pérez logró su mejor marca personal y ratificó además la mínima (de 1 hora y 31 minutos) para asistir a Tokio este verano.

En los 20 kilómetros varones, el colombiano Eider Arévalo se alzó con el oro, con un tiempo de 1 hora, 21 minutos y 36 segundos; mientras que en segundo lugar llegó el brasileño Caio Bomfin, a 5 segundos del primero, y en el tercero, el ecuatoriano David Hurtado, con 1h21:47.

En la prueba masculina tampoco se dio la ansiada clasificación por marca, pero el ganador de hoy, Arévalo, es el triple campeón del mundo en esta categoría.

En los 35 kilómetros damas el oro fue para la ecuatoriana Nathaly León, con un tiempo de 2 horas, 54 minutos y 44 segundos; el segundo lugar correspondió a la mexicana Libertad Morales, con 3h19:40, y tercera fue Jeaneth Mamani, de Bolivia, con 3h52:49, por lo que ganadora quedó a 44 segundos de alcanzar la marca mínima que otorga el billete a Tokio.

En los 50 kilómetros ganó el ecuatoriano Jonathan Amores, pero no alcanzó la marca mínima de 3h50:00 para clasificarse, pues recorrió la distancia máxima de la marcha, en 4 horas, 04 minutos, 52 segundos, el segundo y tercer puesto fue para los mexicanos Ever Jair Palma, con 4h06:20 y José Leyver Ojeda, con 4h09:46.

Y en los 10 kilómetros para la categoría U20, en la carrera femenina se alzó con la victoria la brasileña De Muniz con un tiempo de 47 minutos y 49 segundos; en segundo lugar, la mexicana Elizabeth Ramos, con 47:56, y el tercer puesto fue para la guatemalteca Yaquelin Teletor, con 50:35.

En los 10 kilómetros U20 varones, ganó el guatemalteco Bryan Matías, con 43:41; en segundo puesto, Mateo Romero, de Colombia, 43:51, y en tercero, el mexicano Christian Juárez, con 44:04.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) anunció que en la Copa Panamericana participaron marchistas de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Ecuador.