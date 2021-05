La Casa Blanca volverá a publicar datos de visitas tras suspensión de Trump

Para comenzar, la Casa Blanca ha difundido 400 registros producidos entre el 20 y 31 de enero de este año, aunque aseguró que cada mes publicará varios, siempre y cuando se considere que no son "sensibles". EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Washington, 7 may (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que volverá a publicar los registros de visitantes de la Casa Blanca, después de que se dejará de hacer durante el mandato de Donald Trump (2017-2021).

En un comunicado, el Ejecutivo informó de que difundirá los registros de visitantes desde enero de 2021, cuando Biden llegó a la Casa Blanca.

Con esta medida se harán públicos los visitantes que entran y salen de la mansión presidencial, de acuerdo con "el compromiso del presidente Biden de restaurar la integridad, la transparencia y la confianza en el Gobierno", dice el texto.

Para comenzar, la Casa Blanca ha difundido 400 registros producidos entre el 20 y 31 de enero de este año, aunque aseguró que cada mes publicará varios, siempre y cuando se considere que no son "sensibles".

"Conforme la vacunación aumenta y la respuesta a la pandemia sigue progresando, estamos deseando dar la bienvenida a muchos más visitantes en el recinto de la Casa blanca", indica la nota.

El Gobierno precisó que no publicará datos personales de los visitantes, como sus fechas de nacimiento o sus números de teléfono, ni de trabajadores de la Casa Blanca, así como aquellos registros que representen una amenaza para la seguridad nacional.

Tampoco difundirán datos de los invitados personales de Biden y su esposa, la primera dama Jill Biden, ni de la vicepresidenta, Kamala Harris, cuando acudan a la mansión presidencial para asuntos no oficiales y que no tengan que ver con la labor política.

Asimismo, no lo hará cuando se trate de encuentros "delicados", como ocurre cuando un presidente se entrevista con los nominados a una plaza de juez en el Tribunal Supremo.

Durante su mandato, Barack Obama (2009-2017), del que Biden fue vicepresidente, ordenó que tanto la Casa Blanca como el Servicio Secreto, encargado de la seguridad presidencial, hicieran públicos los registros de visitantes entre 90 y 120 días después de que tuvieran lugar, con la excepción de ciertas reuniones personales.

Los asesores de Trump cancelaron esa práctica cuando llegó al poder y citaron "riesgos de seguridad nacional y preocupaciones de privacidad".

En el primer lote de 400 registros publicado este viernes por el Ejecutivo de Biden aparece que el presidente solo ha tenido dos encuentros con visitantes.

Uno con Charles Luftig el 21 de enero, que más tarde fue nombrado jefe de Gabinete de la oficina de la directora de la Inteligencia Nacional; y otro el 25 de ese mes con el general Brian Fenton, el coronel Caleb Hyatt y con Charlene Austin, la esposa del secretario de Defensa, Lloyd Austin, así como sus dos hijastros, Christopher Hill y Reginald Hill.

Desde su llegada a la Presidencia, Biden ha mantenido reuniones oficiales en la Casa Blanca, que han aparecido en su agenda como mandatario, como encuentros con miembros del Congreso.