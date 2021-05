José Ortega Cano desmiente que su distanciamiento con Rocío Carrasco sea por el anillo de compromiso de Rocío Jurado

21/03/2021 Rocío Jurado, Rocío Carrasco y José Ortega Cano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



A pesar de que ya hemos visto 9 de los 12 capítulos de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco todavía no ha desvelado los motivos de su nula relación con José Ortega Cano, con quien se mostró muy unida tras el fallecimiento de Rocío Jurado y de quien se distanció poco después del grave accidente de tráfico que a punto estuvo de costar la vida al diestro.



Por el momento, Rociíto ha adelantado que ya no quiere tener relación con él y que consideraba que la boda de su madre con el diestro había sido un error para la chipionera, que sin embargo estaba enamoradísima - en el primer capítulo de la docuserie - mientras que en el último ha asegurado que tiene cuentas pendientes con Ortega, pero que no es "nada bueno", insinuano que el torero no se había preocupado por ella cuando más lo necesitaba, y dejando en el aire los motivos de su nula relación.



Mientras unos afirman que este distanciamiento es por la venta del apartamento que Rocío y José tenían en Miami, otros señalan que la causa del enfado sería la negativa de Rociíto a entregarle al de Cartagena el anillo de compromiso de su madre, que Ortega quería regalarle a su hija Gloria Camila, y que Carrasco no quiso devolverle.



Una información que ahora Ortega Cano desmiente, asegurando que no tiene "ni idea" del anillo de compromiso y negando con la cabeza que esto sea la causa de su enfrentamiento.



Muy serio, el marido de Ana María Aldón vuelve inmediatamente a su mutismo habitual ante las comentadas declaraciones de Rociíto en su serie documental, firme en su postura de no pronunciarse públicamente hasta que se vea el testimonio de la hija de Rocío Jurado al completo, cuando el propio Ortega Cano, además de José Antonio Rodríguez, Amador Mohedano o Gloria Camila, podrían romper su silencio y contar su versión de su distanciamiento con la gran protagonista del momento.