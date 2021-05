Jesulín, entre risas, tira de ironía a la hora de hablar de su reencuentro con sus hijas Julia y Andrea

23/04/2021 Jesús Janeiro está en Madrid grabando 'El Desafío' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Aprovechando su estancia en Madrid por motivos profesionales ya que se encuentra inmerso en la grabación de la nueva temporada de 'El Desafío', Jesús Janeiro se reencontraba hace unos días con sus hijas Andrea y Julia, con las que pudo compartir unas horas muy especiales sin ser pillados por los paparazzi que sigue habitualmente todos sus pasos.



Un encuentro familiar desvelado por Belén Esteban hace unos días, que quiso así lanzar un capote a Jesulín tras los rumores de mala relación con Julia - surgidos tras la mayoría de edad de la joven - y tras las críticas que ella misma lanzó en 'Sálvame' por el escaso trato que su ex mantiene con su hija Andrea, a la que no veía hace años.



Por eso, y admitiendo que no había sido demasiado 'justa' con el torero, la 'Princesa del pueblo' soltaba inesperadamente la noticia de que Jesús había estado con sus dos hijas recientemente. Una información que el de Ubrique no comenta. Eso sí, de lo más alegre escucha las preguntas sobre su encuentro con Julia y Andrea y, entre risas, se pregunta en voz alta: "¿Qué es? ¿La pregunta mamporrera o qué?".



Sin embargo, y en su línea de discreción, Jesulín guarda silencio y nada confiesa de su especial reencuentro con sus hijas después de años sin ver a Andrea, y de rumores de mala relación con Julia, que ha desmentido de un plumazo y sin que su cita familiar haya trascendido. Te mostramos sus risas en el siguiente vídeo.