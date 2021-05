Japón amplía la emergencia por covid a más zonas y la prolonga al 31 de mayo

Tokyo (Japan), 05/05/2021.- Japanese Prime Minister EFE/EPA/JIJI PRESS

Tokio, 7 may (EFE).- Japón decidió este viernes incluir a más regiones en el estado de emergencia por covid vigente en Tokio y otras tres regiones del país, y extenderla hasta el 31 de mayo para reducir los contagios y la saturación en los hospitales.

La alerta sanitaria se prolongará hasta finales de mes en Tokio, Osaka, Kioto y Hyogo, y se incluirá en ella a partir del próximo miércoles a las prefecturas de Aichi (centro) y Fukuoka (sudoeste) con el fin de adoptar medidas adicionales para intentar frenar el incremento de contagios registrado en esas zonas.

"Se ha conseguido reducir el movimiento de gente en Tokio y Osaka. Sin embargo, sigue habiendo nuevos contagios que están presionando sobre todo el sistema médico en Osaka y Hyogo", explicó el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, al anunciar la extensión.

La decisión de ampliar y prolongar el tercer estado de emergencia por covid que se ha aplicado en el país se produjo después de que las autoridades consultaran con el comité de expertos que asesora al gobierno sobre la gestión de la pandemia.

Seguirán en pie las peticiones a bares y restaurantes para que no sirvan alcohol o la celebración de eventos deportivos o multitudinarios con limitación de aforo a cinco mil asistentes o a la mitad de la capacidad del recinto.

El gobierno planea, no obstante, aliviar ciertas restricciones que afectan a las grandes superficies comerciales, a las que se había pedido cerrar. Ahora se les instará a adelantar la hora de cierre a las 20:00, como a los negocios de hostelería, con el objetivo de mitigar el impacto sobre la economía nacional.

El estado de emergencia nipón más reciente lleva vigente en Tokio, Osaka, Kioto y Hyogo desde el 25 de abril. Estaba previsto que concluyera el 11 de mayo, antes de su extensión hoy hasta el día 31.

La ampliación de la emergencia sanitaria en Japón se produce a tres meses del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y mientras el país atraviesa su cuarta ola de covid.

Japón ha registrado hasta el momento más de 621.000 casos de covid y 10.602 muertos, según el informe disponible más reciente del Ministerio de Salud.