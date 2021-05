Iraníes celebran el Día de Al Quds con marchas en coches por la pandemia

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teherán, 7 may (EFE).- Cientos de iraníes se manifestaron este viernes en Teherán en sus coches y motocicletas debido a la pandemia en apoyo al pueblo palestino y contra Israel con motivo de la celebración del Día de Al Quds (Jerusalén).

Para evitar contagios de la covid-19, las autoridades iraníes prohibieron este año las marchas a pie y pidieron a los ciudadanos que siguieran la ceremonia desde sus casas, por las redes sociales y la televisión, donde se retransmitieron varios discursos sobre la "opresión de Israel" y la necesidad de "apoyar a Palestina".

En la plaza Azadí de Teherán los vehículos se congregaron con pancartas con lemas como "Palestina no está sola" y "no nos calmaremos hasta que no recuperemos a Quds".

Los participantes portaban también imágenes del excomandante de los Guardianes de la Revolución, el general Qasem Soleimaní, asesinado en un ataque perpetrado por EE.UU. en enero de 2020 frente al aeropuerto internacional de Bagdad y quien es conocido como el comandante del llamado Eje de la Resistencia contra EE.UU. e Israel.

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución emitió un comunicado en la que indica que el día de Al Quds es la manifestación "de la unidad del mundo islámico en apoyo a Palestina" y "prometedor de la venganza por la sangre del comandante del frente de resistencia".

"Es promisorio de la expulsión de los terroristas estadounidenses del oeste de Asia y el fortalecimiento de las bases para el establecimiento de un gobierno palestino en Tierra Santa con la eliminación del régimen sionista (Israel)", indica el comunicado.

Tras una hora del comienzo de la ceremonia se unieron algunas personas a pie en la citada plaza y gritaron "muerte a EE.UU.", "muerte a Israel" y como es habitual incendiaron las banderas de ese país y EE.UU.

Varias plazas de Teherán están decoradas con pancartas, carteles y banderas con lemas e imágenes demostrando la oposición a Israel y el apoyo a Palestina.

El Día de Al Quds se celebra en Irán desde agosto de 1979, seis meses tras la revolución islámica, cuando el líder de la revolución, el ayatolá Ruholá Jomeiní, tras hacerse con el poder proclamó que esta jornada se celebre cada año coincidiendo con el último viernes del mes de Ramadán. EFE

