Harris pide a López Obrador abordar causas de migración desde el Triángulo Norte

EFE/EPA/OLIVER CONTRERAS / POOL

Washington, 7 may (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, instó este viernes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a abordar las causas de la inmigración desde los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y el Salvador).

Harris así lo expresó al inicio de la reunión virtual que mantuvo con el mandatario mexicano.

En ese sentido, indicó que está en el interés de ambos países "proporcionar un alivio inmediato al Triángulo Norte y abordar las causas de raíz de la migración".

Harris recordó que ambos ya han hablado del tema en el pasado y coincidieron en que "la mayor parte de la gente no quiere dejar sus casas y cuando lo hacen es a menudo porque huyen de algún peligro o se ven forzados a marcharse porque no hay oportunidades".

La vicepresidenta animó a López Obrador a continuar trabajando de manera bilateral y multilateral sobre el tema migratorio, y subrayó que EE.UU. defiende un enfoque internacional y global.

"Nuestro enfoque es trabajar con instituciones internacionales, con naciones de todo el mundo, el sector privado y organizaciones comunitarias", detalló.

Harris destacó que tanto EE.UU. como México comparten la creencia de que "juntos" pueden progresar para "crear y construir un sentimiento de esperanza en el futuro para la gente del Triángulo Norte".

Asimismo, urgió a luchar juntos contra la violencia, la corrupción y la inmunidad.

Aparte de la inmigración, Harris citó otros "desafíos" para ambas naciones como la covid y sus repercusiones económicas, y afirmó que la colaboración con México no puede ser más importante en la actualidad.

"No es necesario decirlo pero lo haré, México es nuestro vecino más próximo y, por supuesto, compartimos una frontera, pero también los valores de dignidad y respeto. Compartimos vínculos familiares y de amistad, y también compartimos una historia larga, profunda y compleja".

Harris terminó señalando que está deseando conocer en persona a López Obrador durante la visita que tiene programada para el próximo 8 de junio a México.

Tras las palabras de la vicepresidenta, el mandatario mexicano alabó la decisión de celebrar esta reunión virtual y deseó que la relación con Harris sea permanente y constante, según la traducción al inglés de sus palabras.

Harris fue designada por el presidente de EE.UU., Joe Biden, como la encargada de la Casa Blanda para asuntos migratorios.

López Obrador recordó que ambos países comparten una frontera de unos 3.000 kilómetros de largo, con lo que necesitan entenderse más que pelear.

Y recordó una frase que le dijo a Biden durante la reunión virtual que mantuvo con él a principios de marzo, una cita del dictador mexicano Porfirio Díaz (1884-1911) que lamentaba: "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos".

López Obrador subrayó que como ahora las relaciones están mucho mejor se puede decir que México está cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos, lo que desencadenó las risas de los presentes, según los periodistas que se encontraban en la sala.

Por ello, auguró que ambos Gobiernos se van a entender, dado que tienen muchas cosas en común y están de acuerdo en las políticas que hay que adoptar en lo que se refiere a migración.

López Obrador señaló a Harris que tenía una propuesta específica que le expondría más tarde.