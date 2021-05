Golpes y correazos en un día de mercado en la frontera dominico-haitiana

Miles de haitianos esperan en el puente sobre el Río Masacre, frontera natural entre República Dominicana y Haití, para poder ingresar a comercializar productos al mercado binacional que funciona entre la República Dominicana y Haití, hoy viernes en Dajabón (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Dajabón (R.Dominicana), 7 may (EFE).- Miles de personas se agolpan aguardando a la apertura de la puerta metálica que separa República Dominicana y Haití en el puente de Dajabón (noroeste). Es un bullicioso día de mercado en el principal paso entre los dos países que comparten la isla La Española.

Cruzan el puente a pie, en motocicleta o con carretilla, como una marea humana, cargando bultos sobre la cabeza, cubos o sillas, cuando los oficiales dominicanos quitan la doble cadena y abren la puerta a las ocho de la mañana en punto.

Del lado haitiano, un oficial de Migración restalla una correa trenzada y golpea con ella a hombres y mujeres para intentar organizar una fila, con escaso éxito.

Este viernes la afluencia de gente ha sido mayor de lo habitual y pueden haberse juntado cerca de 15.000 personas, según cálculos de los militares dominicanos.

Entre empujones y griterío, los comerciantes haitianos van pasando la frontera de forma controlada por una puerta pequeña, para evitar el riesgo de que se produzcan avalanchas, y los militares solo abren el portón principal cuando ya ha disminuido el número de personas.

En suelo dominicano, los oficiales del Ministerio de Salud les exigen que se pongan mascarillas, algo que en Haití no se hace, y les dan una a los que no llevan.

Luego se dirigen al mercado binacional, ubicado junto al puente y donde se puede comprar prácticamente de todo, de ropa a juguetes, de comida a productos industriales al por mayor, sin necesidad de pasar por el control de aduanas.

Por debajo del puente, otro grupo cruza a pie el río Masacre, con las sandalias en mano, por una zona donde el agua no llega a las rodillas, para dirigirse directo a las tiendas de pollo y de huevos que se ubican detrás del mercado.

A la vuelta, ese camino les permite evitar pasar por la puerta de la aduana, donde no les dejarían pasar con el pollo y los huevos por las restricciones sanitarias vigentes en Haití contra la importación de esos productos avícolas.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, dijo a Efe que este mercado es la "columna vertebral" de la economía de la región y es de gran importancia a nivel nacional.

Las ventas anuales de los mercados fronterizos superan los 330 millones de dólares de dólares, lo que equivale al 7,5 % del total de las exportaciones de República Dominicana, según un reciente estudio publicado por el Banco Central.