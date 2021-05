Fútbol.- Neymar alcanza un acuerdo con el PSG para renovar por cuatro temporadas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El jugador brasileño del Paris Saint-Germain Neymar Junior renovará este sábado con el club francés por cuatro temporadas después de largas semanas de negociaciones, según ha informado este viernes el diario 'L'Equipe' en su edición digital.



El ex jugador del Barça, que no quiere un verano cargado de rumores sobre una posible salida o su regreso a la 'Ciudad Condal', firmará hasta el 30 de junio de 2026 en un acto que tendrá lugar este sábado, según recoge el rotativo francés.



Neymar, de 29 años, llegó al PSG en 2017 y todavía tenía contrato en vigor hasta el año 2022, pero el club galo no ha querido esperar y arriesgarse a que otros equipos pudieran negociar con él. Con la firma de este sábado, el internacional brasileño alargaría a nueve años su estancia en París.



Desde su fichaje por el PSG, Neymar ha conquistado tres Ligas, dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga y tres Supercopas, además de ser subcampeón de la 'Champions League' la temporada pasada tras caer en la final contra el Bayern Múnich, y semifinalista este curso.