Fútbol.- La UEFA aprueba medidas para reintegrar a los nueve clubes arrepentidos de la Superliga

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La UEFA ha aprobado este viernes varias medidas para reintegrar a nueve de los 12 clubes que formalizaron su participación en la nueva Superliga europea, los que mostraron su arrepentimiento y salieron de la competición, los cuales deberán renovar su compromiso con el máximo organismo del fútbol continental.



"En un espíritu de reconciliación, y por el bien del fútbol europeo, nueve de los 12 clubes involucrados en el proyecto de la llamada 'Superliga' presentaron a la UEFA una 'Declaración de compromiso del club' en la que se establece la posición de los clubes, incluido su compromiso a las Competiciones UEFA, así como a las competiciones de clubes nacionales", indica el organismo que preside Aleksander Ceferin.



La UEFA convocó una reunión de emergencia de su Comité Ejecutivo, que "tomó en consideración el espíritu y el contenido de la Declaración de Compromiso del Club y decidió aprobar diversas acciones, medidas y compromisos asumidos por los clubes".



"La UEFA y esos nueve clubes acordaron y firmaron una confirmación formal de los compromisos y la forma de reintegración y participación de los clubes en las competiciones de Clubes de la UEFA. Las medidas de reintegración aprobadas son completas y definitivas", añade el ente europeo en un comunicado.



"Esos nueve clubes reconocen y aceptan que el proyecto de la Superliga fue un error y se disculpan con los aficionados, las federaciones nacionales, las ligas nacionales, los clubes europeos y la UEFA. También han reconocido que el proyecto no habría sido autorizado por los Estatutos y Reglamentos de la UEFA", sentencia.



De esta forma, estos nueve clubes: Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur ha reconocido y aceptado "sin reservas" el carácter vinculante de los Estatutos de la UEFA y han reafirmado su compromiso a participar en cualquier competición de clubes cada vez que se clasifiquen por méritos deportivos.



La UEFA también anunció que "como gesto de buena voluntad, y junto con los demás clubes, realizará una donación por un total de 15 millones de euros, que se utilizará en beneficio del fútbol infantil, juvenil y de base en las comunidades locales de Europa, incluido el Reino Unido", así como un acuerdo para imponer multas de 100 millones de euros si buscan jugar en una competición no autorizada.



"Dije en el Congreso de la UEFA hace dos semanas que se necesita una organización fuerte para admitir haber cometido un error, especialmente en estos días de prueba en las redes sociales. Estos clubes han hecho precisamente eso. Al aceptar sus compromisos y su voluntad de reparar la interrupción que causaron, la UEFA quiere dejar atrás este capítulo y avanzar con un espíritu positivo", indicó Ceferin.



"Las medidas anunciadas son importantes, pero la UEFA no retendrá ninguna de las sanciones económicas. Todos se reinvertirán en el fútbol base en las comunidades locales de Europa, incluido el Reino Unido. Estos clubes reconocieron sus errores rápidamente y han tomado medidas para demostrar su arrepentimiento y compromiso futuro con el fútbol europeo. No se puede decir lo mismo de los clubes que siguen participando en la llamada 'Superliga' y la UEFA se ocupará de esos clubes posteriormente", añadió sobre Real Madrid, FC Barcelona y Juventus.