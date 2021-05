Fútbol.- Imbroda no descarta poder ampliar el aforo de La Cartuja para la Eurocopa si la incidencia sigue bajando

12/11/2020 Estadio de La Cartuja donde se celebrará el encuentro oficial de la Selección Absoluta masculina de fútbol ante Alemania. En Sevilla (Andalucía, España), a 12 de noviembre de 2020. DEPORTES María José López - Europa Press



El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha dicho que no se descarta poder ampliar el aforo del Estadio de La Cartuja en Sevilla para acoger la Eurocopa si la incidencia del coronavirus sigue bajando y la vacunación continúe aumentando.



Así lo ha indicado en el encuentro virtual, organizado por diario 'Sur', apuntando que "calculamos 30 por ciento mínimo, pero puede ser que si la incidencia va como hasta ahora, y va bajando, y las vacunaciones van subiendo, no descartamos que ese 30 por ciento se vea aumentado".



El Comité Ejecutivo de la UEFA confirmó el pasado 23 de abril que Sevilla, con el Estadio de La Cartuja, será sede de la fase de grupos de la Eurocopa 2020 en sustitución de Bilbao y San Mamés.



"Nos encontraremos con un evento que va a abrir las puertas a Andalucía, abramos nuestras mentes", ha indicado Imbroda, quien ha señalado que la Eurocopa es "el evento de más importancia que viene a España después de las Olimpiadas de 1992" y que no había esta competición en el país desde 1964.



Ha considerado "un honor" tener la Selección Española en Andalucía "sea donde sea" y que la región "sea la casa de España del fútbol", destacando que el Gobierno andaluz ha incentivado el patrocinio deportivo "en un momento en el que todo ese patrocinio durante la pandemia se caía".