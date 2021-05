Fútbol.- El presidente de la Federación Alemana pide disculpas por comparar a su vicepresidente con un juez nazi

Asegura que no piensa renunciar a su cargo



POTSDAM (ALEMANIA), 7 (dpa/EP)



El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Fritz Keller, pidió este viernes disculpas públicamente por haber comparado a su vicepresidente Rainer Koch con un famoso juez del nazismo, pero anunció que no renunciará a su cargo.



Keller, de 64 años, se disculpó y pidió perdón, pero no quiere renunciar voluntariamente a la dirección de la Federación Alemana de Fútbol. "Respeto el voto de la conferencia de asociaciones regionales y lo tomo muy en serio. Lamento profundamente mi desliz emocional y vuelvo a pedir perdón", señaló Keller en un comunicado de la DFB.



"Por supuesto, me presentaré ante el tribunal deportivo competente y, si es necesario, ante el tribunal federal, en los procedimientos en curso que, según su presidente, deberían concluir antes de finales de mayo", continúa citando el comunicado.



Keller afirmó asimismo que aboga por una mayor transparencia en la DFB y sus comités. "Los desafíos organizativos existentes en la DFB y las cuestiones urgentes sobre la estructura interna y la cooperación dentro de la dirigencia deben abordarse ahora abiertamente. Los ciudadanos exigen que se aborden y aclaren las cuestiones urgentes. No voy a evitar los próximos debates", señaló Keller.



Además, subrayó que para él es importante "preparar personalmente el camino para que la DFB sea dirigida con la integridad y transparencia que el fútbol merece y que es necesaria para desarrollar de nuevo toda su fuerza social".



Los presidentes de las asociaciones regionales habían retirado la confianza a Keller y pedido su dimisión. También retiraron la confianza al secretario general de la federación, Friedrich Curtius.



La comisión de ética de la federación debatió sobre la comparación que hizo Keller de su vicepresidente con un célebre juez nazi y presentó el lunes su decisión ante el Tribunal Deportivo de la DFB para que adopte una decisión.



Keller había llamado a Koch "Freisler" durante una reunión de la presidencia de la entidad deportiva. Lo comparó así con el juez Roland Freisler, fallecido en 1945. Freisler asistió a la Conferencia de Wannsee, donde se acordó la llamada 'solución final de la cuestión judía' que condujo al Holocausto. Posteriormente fue nombrado presidente del Tribunal Popular, donde dictó unas 2.600 sentencias de muerte entre 1942 y 1945.