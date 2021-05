Feria del Libro semivirtual de Panamá tendrá a EE.UU. como invitado en pandemia

Estados Unidos será el país invitado en esta XVII edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL 2021), organizada por la Cámara Panameña del Libro (Capali), que este año trae como lema "Leer para soñar".. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Ciudad de Panamá, 7 may (EFE).- La Feria Internacional del Libro de Panamá se realizará del 19 al 22 de agosto próximo en versión semivirtual, dijeron este viernes sus organizadores luego de que se autorizara la celebración de congresos, convenciones y exposiciones por una mejora en los indicadores del coronavirus pasado un año de pandemia.

Estados Unidos será el país invitado en esta XVII edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL 2021), organizada por la Cámara Panameña del Libro (Capali), que este año trae como lema "Leer para soñar".

En la anterior edición, la FIL de Panamá fue "pionera" en su realización 100 % virtual y gratuita, en razón del distanciamiento físico al que obligó la pandemia, que hasta ahora ha causado 366.364 contagios acumulados y 6.255 muertes, logrando un alcance de 184.000 visitas y 1,4 millones de interacciones con más de 50 países, señaló la Capali.

Será el segundo año consecutivo en que la convivencia entre lectores se dará través del denominado "FIL -Salón 3D-", en el que se podrá interactuar digitalmente con los pabellones, librerías, conferencias y visitantes.

También habrá una sección con las obras de escritores, a las que el público podrá acceder a través de las redes sociales del autor, así como un programa cultural diverso que se desarrollará en salones digitales, los cuales serán bautizados con el nombre de escritores panameños como tributo a sus aportes literarios.

El programa cultural incluye mesas de literatura, con una amplia gama de coloquios junto a escritores nacionales e internacionales, que debatirán temas literarios y de la actualidad, además de foros sobre una decena de ejes temáticos como poesía, educación, ciencia, género, historia, periodismo, entre otros.

Los organizadores dijeron que por segundo año seguido se retoma el proyecto #RumboALaFIL, el cual enmarca una serie de actividades previas a la feria y que girará en torno al concepto de la formación de público para este evento cultural.

Se trata de darle a conocer al público esos elementos que son parte del mundo literario y que no siempre son de su conocimiento, como premios literarios, librerías nacionales, etc, explicaron los organizadores.