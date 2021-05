Facebook eliminó 86 cuentas asociadas al fujimorismo por difundir "fake news"

Fotografía tomada el pasado 1 de mayo en la que se registró a la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, en Chota (Perú). EFE/Stringer/Archivo

Lima, 6 may (EFE).- Facebook eliminó durante abril pasado 80 cuentas de la red social Facebook y otras 6 de Instagram que estaban vinculadas a personas "asociadas con el partido Fuerza Popular", de la candidata presidencial Keiko Fujimori.

Según un reporte mensual de la empresa, estas cuentas "estaban dirigidas a audiencias nacionales" en Perú y fueron encontradas como parte de una investigación interna sobre "comportamientos no auténticos coordinados en la región antes de las elecciones" en el país andino.

En la jerga de Facebook, "comportamientos no auténticos coordinados" son intentos de manipular el debate público con un fin estratégico, para el que el uso de cuentas falsas que oculten la identidad de los emisores del mensaje es esencial.

Así, con estas cuentas falsas se buscaba deliberadamente engañar al público sobre quienes estaban detrás de las mismas.

En su informe, la empresa californiana apuntó que las cuentas cerradas están vinculadas "con personas asociadas con el partido Fuerza Popular y personas empleadas por Alfagraf, una firma de publicidad en Perú".

Durante el mes pasado, la empresa también eliminó otras 80 cuentas de Facebook, 12 páginas, cinco grupos y tres cuentas de Instagram peruanas "que apuntaban" a la región norteña peruana de Áncash, que fueron encontrada como parte de su investigación interna "sobre presuntos comportamientos no auténticos coordinados en la región antes de las elecciones de Perú".

Aunque en ese caso no se precisó cual era el objetivo de esa coordinaciones, Facebook indicó que la vinculó "a una entidad" conocida como Marketing Político Elohim.

El contenido de las páginas cerradas vertía críticas al gobierno regional, acusaciones de corrupción y a candidatos al congreso de diversos partidos.

CUENTAS FUJIMORISTAS

En cuanto a las cuentas fujimoristas, el contenido detectado por Facebook se centraba en contenido político que replicaba mensajes de los candidatos del partido o criticaba a sus oponentes.

"Toda vez que completamos nuestra investigación, tomamos acción a inicios de abril, antes de las elecciones peruanas. Encontramos esta red como parte de nuestra investigación en comportamientos no auténticos sospechosos", indicó la compañía.

Aunque "las personas" tras la red "intentaron ocultar sus identidades y su coordinación", la investigación de Facebook encontró "lazos con individuos asociados con el partido Fuerza Popular e individuos empleados de Alfagraf, una empresa de publicidad en Perú".

PUBLICIDAD SIN NOMBRES

En Perú se enfrentan Keiko Fujimori, de derechas y heredera política de su padre Alberto Fujimori (1990-2000), ex presidente sentenciado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y corrupción y el maestro izquierdista Pedro Castillo.

La campaña, muy polarizada, ya se vio marcada por la aparición en Lima de una serie de propagandas muy costosas en las que se pide a los peruanos "no votar por el comunismo", defender el modelo económico, y evitar que Perú se convierta en "Cuba o Venezuela".

Esos son dichos recurrentes en la campaña de Fujimori contra Castillo, al que acusa sistemáticamente de ser "comunista"

De momento, nadie se ha hecho responsable todavía de la campaña, que sigue siendo anónima pese a los pedidos de organizaciones como Asociación Transparencia para que se revele su impulsor.

Según las normas peruanas, un aporte a la campaña de un candidato, como el pago de publicidad, debe ser registrado o de lo contrario se incurriría en una irregularidad.