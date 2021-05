Estados Unidos.- EEUU reitera que el retorno al pacto nuclear depende de si Irán toma la decisión política de hacerlo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Estado de Estados Unidos ha vuelto a reiterar este jueves que el retorno al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) depende de que Irán toma la decisión política de hacerlo, ya que, en ese caso, sería un retorno al cumplimiento mutuo "relativamente rápido".



Un alto funcionario estadounidense del departamento ha explicado, durante una sesión informativa, que el Gobierno del presidente, Joe Biden, ha dado "un paso atrás", ya que la anterior Administración tenía una "teoría del caso", que era que "al imponer la máxima presión, retirándose del acuerdo, Irán tendría que regresar y aceptar compromisos nucleares más estrictos, y acordar frenar su comportamiento regional desestabilizador".



Los resultados de esta estrategia han sido "lo contrario", ha lamentado, señalando que con estas acciones "el programa nuclear de Irán ahora está galopando hacia adelante, y su comportamiento regional se ha vuelto más agresivo".



El cambio de estrategia que ha planteado el presidente Biden, ha detallado, busca volver al cumplimiento mutuo para, sobre esa base, "obtener un acuerdo más largo y más fuerte" y abordar temas de seguridad regional.



NUEVA RONDA DE CONVERSACIONES



Sobre la posibilidad de que esta nueva ronda de conversaciones fuera la última, o "la decisiva", el funcionario ha destacado que "las tres rondas han ayudado a cristalizar las opciones que deben tomar Irán y los Estados Unidos para volver a un retorno de cumplimiento mutuo del JCPOA".



"Es un conjunto bastante claro de elecciones que deben tomarse", ha remarcado, asegurando que "si Irán toma la decisión política de que realmente quiere regresar al JCPOA, entonces podría hacerse con relativa rapidez y la implementación podría ser relativamente rápida".



No obstante, ha destacado que no saben "si Irán ha tomado esa decisión" ni si "están preparados para un estricto retorno mutuo al cumplimiento".



Así, el funcionario ha vuelto a poner la pelota en el tejado iraní, asegurando que "en última instancia, se trata de una decisión política que debe tomarse en Irán", por lo tanto, "solo el tiempo dirá".



Sin embargo, ha resaltado que Washington tiene una visión "realista" de la situación, y "comprende lo que debe hacer para volver a cumplir con el compromiso de alivio de sanciones que asumió bajo el JCPOA", algo que están "comprometidos" a hacer, por tanto, solo queda ver "si en los próximos días o semanas" Irán también demuestra que lo está.



En caso de que Irán no esté dispuesto a tomar la decisión que desde Washington señalan como indispensable, "la Administración Biden se ocupará de la situación y hará todo lo posible para asegurarse de que Irán no adquiera armas nucleares", aunque prefieren el escenario de volver a cumplir con el pacto nuclear.



El funcionario también ha condenado la "filtración de información", que ha atribuido a Irán, de que ambas naciones había alcanzado un acuerdo para la liberalización de los presos estadounidenses en el país asiático, una acción que ha tildado como "crueldad indescriptible".



Los países firmantes del acuerdo nuclear iraní se volverán a reunir este viernes en Viena, aunque en esta ocasión habrá representación del Gobierno de Teherán, a diferencia del último encuentro celebrado el pasado sábado, también en la capital austriaca.



La comisión mixta del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) no contará en esta ocasión con presencia de una delegación estadounidense, según se extrae del breve comunicado emitido por la Unión Europea, en el que sí se confirma la participación de China, Francia, Alemania, Rusia y Reino Unido.