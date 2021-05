España resalta necesidad de "perfeccionar" el acuerdo UE-Mercosur

AME5894. BRASILIA (BRASIL), 07/05/2021.- La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y el Canciller de Brasil, Carlos Alberto Franca (fuera de cuadro), participan en una rueda de prensa y firma de acuerdos hoy, en el Palacio del Itamaraty, en Brasilia (Brasil). La ministra inició ayer una visita de dos días a Brasilia con el fin de revisar la agenda bilateral y ver cómo se puede avanzar en el acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur, pendiente de ratificar después de haber sido firmado en 2019 tras dos décadas de negociaciones EFE/ Fernando Bizerra

Brasilia, 7 may (EFE).- España resaltó este viernes que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur es "prioritario" pero que es necesario "perfeccionar" el capítulo referido a los compromisos medioambientales.

"Hay un deseo y una voluntad de ambas partes de precisar estos compromisos, de profundizar la parte de sostenibilidad en los próximos meses", afirmó la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en el marco de su visita oficial a Brasil.

La alta funcionaria española llegó el jueves a Brasil para una visita oficial de dos días en una gira que continuará este mismo viernes en Paraguay. Entre los encuentros que ha mantenido se incluye una audiencia con el presidente Jair Bolsonaro, el jueves.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur fue firmado en 2019, después de dos décadas de negociaciones, pero todavía no ha sido ratificado, y no hay un escenario claro sobre las fechas en las que pueda completarse el proceso.

El obstáculo mayor es la protección medioambiental, especialmente la protección de Amazonía, lo que ha generado posiciones como la de Austria de no ratificar este acuerdo mientras que Brasil, mayor socio del Mercosur, no asuma claros compromisos para detener la deforestación de la mayor selva tropical del mundo.

"El capítulo de sostenibilidad no es suficiente. Necesitamos perfeccionar este acuerdo, creando un protocolo adicional, un compromiso recíproco del Mercosur y la UE con el Acuerdo de París (...) y compromisos en materia de deforestación", insistió González Laya.

La ministra española habló del tema después de que se dirigiera a los periodistas su colega brasileño, Carlos França, quien destacó la importancia que tienen en Brasil las inversiones de España, que en 2020 totalizaron unos 80.000 millones de dólares.