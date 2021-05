Ericsson y Samsung cierran un acuerdo sobre un litigio por las patentes

EPA/JESSICA GOW/hla mda/Archivo

Copenhague, 7 may (EFE).- El grupo de telecomunicaciones sueco Ericcson anunció este viernes un acuerdo con la multinacional surcoreana Samsung que afecta a un litigio sobre patentes entre las dos compañías.

El acuerdo multianual, y que entrará en vigor con fecha de 1 de enero de 2021, cubre las ventas de infraestructura de red y móviles y permitirá progresar a la industria de telefonía móvil en abrir la estandarización y en crear soluciones valiosas para consumidores y empresas, según un comunicado.

De este modo se pone fin a las demandas presentadas por ambas compañías ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) y a las querellas interpuestas en varios países.

Los detalles del acuerdo son confidenciales y no serán revelados, consta en el escrito.

Ericsson señaló que sus ingresos por derechos de propiedad intelectual (DPI) siguen estando afectados por varios factores como acuerdos de patentes expirados, el impacto geopolítico sobre el mercado de telefonía móvil, el salto a la tecnología 5G y posibles efectos de cambio de divisas.

"Estamos encantados de firmar un acuerdo beneficioso para ambos con Samsung. Este acuerdo importante confirma el valor de nuestro portafolio de patentes y resalta el compromiso de Ericsson con los principios FRAND (términos justos, razonables y no discriminatorios)", destacó la firma sueca.