"En los momentos que tenía que definir, lo he hecho todo mal", admite Nadal

El número dos del mundo, Rafael Nadal, consideró este viernes tras caer en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid ante Alexander Zverev por un doble 6-4, que "en los momentos que tenía que definir el set, lo he hecho todo mal".

"Son sensaciones negativas porque era una semana muy importante para mí", dijo Nadal en rueda de prensa tras el encuentro en la Caja Mágica madrileña.

"Durante la semana había hecho todo bien y hoy las cosas han empezado igual, pero a la hora de la verdad, en los momentos en que tenía que decidir el set, lo he hecho todo mal", afirmó Nadal, principal favorito del torneo.

"Sacando para el 5-2 cometí varios errores y en el 4-3 tuve otro 'break' que no aproveché y ahí estuvo la clave. A partir de ahí, él es un gran jugador, las condiciones eran más favorables para él y a mí me ha faltado, esa es la realidad", explicó.

"A día de hoy me ha faltado y voy a trabajar para que no me falte en los próximos días", añadió Nadal, que apunta ahora a Roma, antes de su gran objetivo en tierra, Roland Garros.

"Durante la mayoría del primer set, he sido mejor que él y eso es lo negativo, que siendo mejor que él, he perdido 6-4. Eso es algo difícil de entender", añadió.

"Ésta ha sido una oportunidad desaprovechada", aseguró Nadal, que concluyó afirmando que "ahora el objetivo es ir a Roma y ganar Roma", tras hacer dos cuartos de final, en Montecarlo y Madrid, y ganar el título en Barcelona.

