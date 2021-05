Empieza el recuento de votos de las elecciones en Escocia

EFE/EPA/ROBERT PERRY

Edimburgo (R.Unido), 7 may (EFE).- El recuento de votos de las elecciones al Parlamento de Edimburgo (regional) celebradas el jueves en Escocia empezó este viernes sobre las 8.00 GMT, si bien los resultados definitivos no se conocerán hasta el fin de semana.

El recuento tradicional de madrugada fue modificado por las medidas para controlar la propagación de la covid-19.

Más de cuatro millones de personas estaban llamadas ayer a las urnas para elegir a los 129 miembros del Parlamento de Holyrood, decisivos para conocer el rumbo constitucional del Reino Unido, después de que el Partido Nacional Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon prometiese un referéndum sobre la independencia de Escocia.

Los 129 escaños son elegidos en virtud de un sistema electoral mixto, dado que 73 corresponden a las circunscripciones y 56 a las listas de los partidos en las ocho regiones escocesas.

Los 73 parlamentarios son votados por el sistema de mayoría simple, como se hace en los comicios al Parlamento británico, mientras que en el caso de los otros 56 es proporcional.

Se espera que los resultados de una parte de las circunscripciones puedan conocerse esta noche, mientras que el resto estarán disponibles el sábado por la noche o incluso el domingo.

Los votantes debieron cumplir con las medidas de distancia social en los colegios electorales, que establecieron puntos de entrada y salida distintos para minimizar los contactos.

A diferencia de otras votaciones, en esta ocasión no hubo encuestas a pie de urna al término de la votación -21.00 GMT- ni predicciones por parte de las formaciones políticas.

Muchos ciudadanos habían decidido enviar su voto por correo.

Los comentaristas estiman que el SNP será la formación más votada, pero es posible que no llegue a sacar la mayoría absoluta que anhela.

Esta cita electoral es crucial por la promesa de Sturgeon de impulsar un nuevo referéndum de independencia una vez que la región haya superado la crisis provocada por la pandemia, pero tendrá que solicitar antes el visto bueno del Gobierno de Boris Johnson.