El primer ministro belga "abierto" a la reflexión sobre patentes pero es escéptico

El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo visita un centro de vacunación contra la Covid-19 en Bruselas, Bélgica.EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / Archivo

Bruselas, 6 abr (EFE).- El primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo este jueves que su país, uno de los mayores productores de vacunas del mundo, está "abierto" a reflexionar sobre las patentes de las vacunas para acelerar la lucha contra el covid-19, pero señaló que "aún no está claro" que ésa sea la mejor solución.

"Estamos abiertos a reflexionar sobre la situación de las patentes de las vacunas contra el covid", dijo De Croo en una sesión parlamentaria, en la misma línea de la postura manifestada hoy por la Comisión Europea tras el apoyo de Estados Unidos al levantamiento de las patentes.

De Croo está de acuerdo en que ante "circunstancias excepcionales, hay que pensar en medidas excepcionales", pero opina que la reflexión debe centrarse más en la disponibilidad y la asequibilidad de las vacunas.

Los líderes de las instituciones europeas y los países de la Unión Europea (UE) abordarán el asunto en la cumbre informal que se celebrará este viernes y sábado en Oporto, en Portugal, foro que dedicará una parte de la agenda a la relación entre la UE y la India, país que actualmente es el epicentro mundial de la covid-19.

Las patentes no estaban en la agenda, pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo este jueves en Twitter que sí formará parte del menú político de la cita portuguesa.

Fuentes europeas explicaron hoy que una liberalización de patentes tardaría al menos dos años en hacerse efectiva a través de la Organización Mundial del Comercio, y apuntaron que los grandes beneficiados serían dos grandes potencias como China e India, ya que se aprovecharían de la tecnología del ARN mensajero (ARNm).

En todo caso, las fuentes mantienen que liberalizar las patentes no es la "varita mágica" que resuelva el problema, sino que es necesario aumentar las donaciones de dosis, reducir las restricciones a la exportación y aumentar la producción mundial, y ese será el "mensaje" clave que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, llevará a la cumbre de Oporto.