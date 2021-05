El presidente Moreno denuncia "grosera" intromisión de Maduro en Colombia

En la imagen, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Miami, 6 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció en Miami que el Gobierno de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, se ha entrometido de forma "grosera" en las protestas que se realizan en Colombia contra el Gobierno de Iván Duque para "desestabilizar" al país.

Moreno, quien fue el orador principal del foro "Defensa de la Democracia en las Américas", dijo en una entrevista al diario Nuevo Herald que "existe una evidencia certera" de esa injerencia en las manifestaciones que comenzaron el pasado 28 de abril y que han dejado al menos 11 muertos.

Señaló que Venezuela está interviniendo en Colombia para desestabilizar al Gobierno e implementar un sistema como el que ellos tienen.

"Para proteger a los testigos no podemos darle más detalles", aseguró en la entrevista publicada este jueves en el diario de Miami.

Durante el foro, realizado el miércoles, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia, Moreno anticipó dicha injerencia venezolana en Colombia.

"Las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión, algo que el presidente de Colombia ya lo sabía, y que yo por la mañana (el miércoles) se lo dije, la grosera intromisión del dictador Maduro de las manos sangrientas de ese dictador", expresó en el foro.

Moreno señaló en el foro que "la protesta social no es violencia", pero hizo un llamado a los líderes de la región a pedir "de manera sincronizada (...) el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano".

Desde el pasado 28 de abril se iniciaron las manifestaciones contra el Gobierno de Duque, que hasta el momento dejan 11 fallecidos, según la Fiscalía, aunque organizaciones sociales elevan esa cifra a 37.

Moreno dijo al diario que la presencia de agentes que incentivan la violencia también fue detectada en otros países latinoamericanos durante las manifestaciones que sacudieron a la región en octubre de 2019.

Agregó que las autoridades han detectado un proceso de coordinación de esfuerzos para desestabilizar simultáneamente a las distintas democracias de la región en el que participan "seudo-intelectuales", políticos y empresarios.

"Ellos actúan coordinadamente, sincronizadamente, para conspirar contra los procesos democráticos", subrayó.

Durante las protestas, los manifestantes han bloqueado la circulación en numerosas carreteras de distintas partes del país, impidiendo el paso de camiones cargados de víveres y alimentos, e incluso de ambulancias y personal médico.