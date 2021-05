El presidente argentino insiste en liberar las patentes de las vacunas contra la covid-19

En la imagen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 7 may (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, insistió este viernes en que las vacunas contra la covid-19 deben ser consideradas un "bien global" y destacó la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de apoyar una eventual suspensión de las patentes.

Al participar en un acto por videoconferencia, Fernández observó que "la vacuna parece ahora haber entrado en otros escenarios cuando el presidente de los Estados Unidos pidió que las licencias cesen y se haga de la vacuna un bien global".

Recordó que él mismo ya había planteado esto en dos reuniones del G20, donde, según destacó, solo recibió el apoyo de los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de México, Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que "en soledad" también planteó en esas reuniones del G20 que en tiempos de pandemia era "inadmisible pensar en bloqueos que impidieran que las vacunas lleguen a los pueblos que, por razones políticas, eran bloqueados por grandes potencias".

"Lo hice con la convicción de tener un criterio humanitario frente a la pandemia y, con la misma convicción, sigo planteando que la vacuna es un bien global y que deben socializarse los avances científicos y tecnológicos para que quien pueda producir las vacunas las produzca porque hay una Humanidad que lo necesita, fundamentalmente los sectores más empobrecidos del mundo", afirmó.

UN BIEN CONCENTRADO EN POCOS PAÍSES

Según Fernández, con las declaraciones de Biden, "se abrió, para sorpresa de muchos, una forma de ver el acceso a la vacuna distinto al que se venía dando".

"Alguien poderoso planteó que la vacuna no puede ser un negocio sino que debe ser un bien global, lo mismo que he planteado muchas veces y lo mismo que ha dicho el querido papa Francisco", dijo Fernández.

El pasado miércoles, Biden apoyó una propuesta hecha por varios países ante la Organización Mundial del Comercio para suspender la propiedad intelectual de las vacunas contra la covid-19.

Su postura fue recibida con una dura crítica de la industria farmacéutica y caídas en la bolsa de algunas empresas del sector.

Fernández lamentó que aún las vacunas siguen concentradas "en muy pocos países" y sostuvo que los países como Argentina, que no son parte de "esa decena de países que concentra el 90 % de las vacunas", deben hacer un "enorme esfuerzo" para conseguir vacunas.

MÁS VACUNAS Y PROYECTO DE LEY

En el acto, Fernández anunció que este sábado partirá un vuelo a Moscú para traer un nuevo lote de la vacuna rusa Sputnik V y que "en los próximos días" también llegará un cargamento de vacunas a través del mecanismo Covax.

Por otra parte, el presidente argentino dijo que trabaja en los detalles de un proyecto de ley que enviará al Parlamento, de mayoría oficialista, para que, en función de criterios científicos, se le faculte al Ejecutivo nacional y los Gobiernos provinciales a adoptar restricciones en el marco de la situación "excepcional" de pandemia.

Fernández ya había anunciado la semana pasada que elaboraría ese proyecto, luego de que se originara una disputa con el Gobierno capitalino, a cargo de la oposición, que acudió a la Justicia en contra de la decisión del mandatario argentino de suspender las clases presenciales en Buenos Aires.

Esta semana, en un fallo polémico, el Supremo decidió a favor del Gobierno capitalino.

Fernández dijo este viernes que remitirá la iniciativa al Congreso para que no se sigan produciendo los "vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas".