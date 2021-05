El Poder Electoral de Nicaragua fecha los comicios generales para el 7 de noviembre

La campaña proselitista de cara a las elecciones generales comenzará el 21 de agosto y finalizará el 3 de noviembre, cuatro días antes de las votaciones, como dicta la Ley Electoral. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 6 may (EFE).- El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) convocó oficialmente este jueves para el próximo 7 de noviembre las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados ante la Asamblea Nacional, y diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Los magistrados del CSE aprobaron hoy el calendario electoral, el mismo día en que fueron juramentados en la Asamblea Nacional (Parlamento) y tomaron posesión del cargo.

La campaña proselitista de cara a las elecciones generales comenzará el 21 de agosto y finalizará el 3 de noviembre, cuatro días antes de las votaciones, como dicta la Ley Electoral, según el calendario que fue enviado a los partidos políticos y será publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, el próximo 11 de mayo.

PARTIDOS SE INSCRIBIRÁN PRÓXIMA SEMANA

Los árbitros electorales, en su mayoría sandinistas, fijaron para el 12 de mayo la solicitud de registro de constitución de alianzas de partidos políticos, las cuales serán autorizadas por el CSE a más tardar dos días después.

En tanto, la presentación y registro provisional de candidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados ante la Asamblea Nacional (nacionales y departamentales), y diputados ante el Parlacen, serán entre el 28 de julio y el 2 de agosto próximo.

El período de renuncias y sustitución de los candidatos a cargos de elección popular será entre el 3 y el 9 de agosto, mientras que la publicación provisional de candidatos será el 12 de agosto.

Entre el 13 y el 15 de agosto será el período de impugnaciones, las cuales serán resueltas a más tardar el 17 del mismo mes.

El 18 de agosto será la publicación definitiva de candidatos a presidente y vicepresidente de la República, legisladores ante la Asamblea Nacional, y diputados ante el Parlacen.

Otros temas a elegir con los partidos, según el CSE, serán la formación de ternas estructurales electorales departamentales, el nombramiento de consejos electorales locales y la presentación del listado de fiscales que cuidarán el voto.

La verificación del padrón electoral será el 24 y el 25 de julio, y el 8 de septiembre será el último día para hacer cambio de domicilio.

12 ASPIRANTES PRESIDENCIALES

Hasta ahora, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha dicho que su máximo líder, el presidente Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, aspira a su tercera reelección consecutiva.

En tanto, por la opositora Coalición Nacional cinco hombres y una mujer aspiran a la presidencia de Nicaragua.

Los aspirantes presidenciales por la coalición son la doctora María Eugenia Alonzo, el exguerrillero contra Luis Fley, el activista afrodescendiente George Henríquez Cayasso, el líder campesino Medardo Mairena, el académico y exsecretario del Ministerio de Defensa (2004-2007) Félix Maradiaga, y el empresario y periodista Miguel Mora.

En tanto, por la opositora Alianza Ciudadana, de centroderecha, los precandidatos a presidentes son el economista Juan Sebastián Chamorro, sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y el académico Arturo Cruz (67), que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.

También el veterano político conservador Noel Vidaurre y el informático Américo Treminio.

Otra que aspira a la Presidencia es la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Barrios y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, aunque aún no se ha inscrito en ningún colectivo.

El Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Conservador aún no anuncian sus candidatos.