El maquillaje ideal para este verano. Una colección helada... ¡que hará que te derritas!

26/04/2021 Clarins lanza 'Summer Frozen Collection', una completa gama de belleza para este verano. MADRID, 15 (CHANCE) La subida de las temperaturas, la cercanía del verano y ese sol radiante que comienza a acompañarnos cada día hasta más tarde invita a lucir piernas, a presumir de bronceado y a lucir un maquillaje alegre que destaque los rasgos que más nos gustan de nuestra cara y acaparen las miradas de todos los que nos rodean.



La subida de las temperaturas, la cercanía del verano y ese sol radiante que comienza a acompañarnos cada día hasta más tarde invita a lucir piernas, a presumir de bronceado y a lucir un maquillaje alegre que destaque los rasgos que más nos gustan de nuestra cara y acaparen las miradas de todos los que nos rodean.



Para impactar este verano y conseguir que todos se derritan a nuestro paso, Clarins lanza "Frozen Summer Collection", una completa gama de belleza compuesta por una paleta de sombra de ojos, su icónico primer con una nueva textura altamente refrescante, una bruma hidradante que aporta un irresistible frescor, sus emblemáticos polvos de sol y dos nuevos tonos de labios para tener una boca "para comérsela".



¡Una colección helada que hará que te derritas y que se convertirá en tu must de belleza este verano!



Paleta de ojos (PVP recomendado 48,50 euros)



Esta paleta de ojos de cuatro matices soleados es ideal para el verano, ya que permite crear maquillajes de ojos naturales o intensos al jugar con sus diferentes texturas: aterciopelada, satinada, metálica e incluso, un aspecto mojado muy luminoso.



Cuatro tonos que, al combinarse entre sí, logran un efecto único... ¡que acaparará todas las miradas! La Sombra 1 - ocre mate - se aplica como base. La sombra 2 - dorado claro - ilumina. La sombra 3 - dorado ambarino satinado - puede usarse para crear delicados matices o sola sobre todo el párpado para aportar intensidad y, por último, la sombra 4 - beige luminoso - se aplica en la esquina interior de la base de las pestañas inferiores para iluminar el maquillaje.



Además, para prolongar la duración del maquillaje, los Laboratorios Clarins incluyen polvos de bambú en su fórmula por su capacidad para



SOS ICY Primer (PVP recomendado 33,50 euros)



La nueva textura de este icónico primer es altamente refrescante. Se funde en la piel proporcionando una doble sensación de frío: un efecto cubito de hielo inmediato que da paso a un frescor que se prolonga a lo largo del día, ideal para sobrellevar las altas temperaturas del verano.



Se aplica sobre el tratamiento de día. Minimiza las rojeces, preparando la piel para el maquillaje, suavizándola y consiguiendo un resultado más profesional una vez aplicada la base. Además, hidrata la piel durante 24 horas gracias al extracto de lirio de mar y la refresca gracias al extracto de aceite esencial de menta. Contiene también el Complejo Anti-Contaminación de Clarins que protege la piel de los efectos dañinos de la polución.



¡Consejo de experta! Si se guarda en la nevera por la noche se consigue un máximo frescor durante el día.



Fix Make Up (PVP recomendado 30,75 euros)



Una nueva versión altamente refrescante de esta bruma hidratante que aporta a nuestra piel una sensación de irresistible frescor en un sencillo paso mientras fija el maquillaje para prolongar su duración. Enriquecida con extracto de aloe vera posee propiedades hidratantes y suavizantes mientras cuida la piel.



¿Sus extras? Una agradable fragancia veraniega, con notas de vainilla y pera, y un nuevo frasco para este verano en colores rosa caramelo y azul hielo, ¡ideal!.



Water Lip Stain (PVP recomendado 23,50 euros)



A pesar de que la mascarilla se ha convertido en un complemento imprescindible en nuestro día a día, el verano invita a lucir una boca perfecta y jugosa, y a dar besos de alta intensidad... ¿Y qué mejor que con uno de los productos estrella para nuestros labios, que no deja marcas y que además cuenta con nuevos colores para enamorar?



Y es que, para alegría de sus incondicionales, Clarins lanza dos nuevos tonos de Water Lip Stain que forman parte de esta colección de verano tan completa como especial. El tono 08 candy water realza el tono natural de los labios con frescos matices rosados mientras que la tonalidad 09 deep red water y su luminoso tono rojo sube el tono... ¡solo lo justo!



El color no se borrará y resistirá hasta 300 besos mientras los labios se sienten confortables todo el día. Para un máximo frescor están formulados con un 77% de agua - incluyendo agua de frambuesa orgánica - y enriquecidos con aloe vera por sus propiedades hidratantes. Los labios están protegidos de la deshidratación e infusionados de color gracias a su textura tan ligera como el agua.



Bronzing Palette (PVP recomendado 48,00 euros)



Ahora que tu piel está fresca y preparada, es el momento de aportarle un cálido resplandor saludable con estos polvos de sol. 3 tonalidades soleadas mate con aroma a verano ¡tan suaves como confortables! Mezcladas o usadas por separado, aportan calidez a todos los tonos de piel con un tono bronceado a medida.



Su fórmula, enriquecida con aceite de coco bio para un mayor confort, contiene un Micropatch vegetal que previene la deshidratación. Además, el Complejo Anti-Contaminación Clarins lucha contra los efectos nocivos que la polución puede ocasionar en la piel.



Este año su icónica textura es incluso más suave y fina por lo que se funde perfectamente con la piel. La tez está deliciosamente bronceada. Natural, luminosa y uniforme. Un resultado de diez.