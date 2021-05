El discurso de Moreno en Miami genera incomodidad e indignación en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, participa en el foro "Defensa de la Democracia en las Américas", organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID) hoy, en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera

Quito, 6 may (EFE).- El discurso que el presidente Lenín Moreno ofreció ante un foro de defensa de la democracia en América Latina levantó ampollas en Ecuador, donde pese a estar acostumbrados a sus comentarios inapropiados, esta vez resultó exagerado.

"Otra perla de Lenín Moreno", "Que alguien sensato le quite el micrófono a este sujeto", "Este pobre hombre es la vergüenza más grande para el país", eran algunas de las incontables reacciones en redes sociales a un discurso en el que el mandatario saliente pareció cruzar algunas líneas rojas.

La más grave quizás la de que su país, antes de que asumiera la Presidencia, colaboraba supuestamente con el envío de droga a "países capitalistas" para apoyar "la revolución socialista".

"Lo había escuchado en más de una circunstancia, no podía acontecer de que se alcahuetee, bajo la circunstancia de que la droga iba a los países capitalistas, y que era una forma de corromper la mentalidad de los jóvenes, de los niños, para lograr que la revolución socialista triunfe", afirmó el miércoles.

Moreno fue el orador principal del foro "Defensa de la Democracia en las Américas", organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID) y celebrado de manera presencial en un hotel de Miami con la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresidentes, políticos, académicos y artistas.

Era una suerte de despedida poco antes de que en algo más de dos semanas deje el cargo, que desde el 24 de mayo ostentará el centroderechista Guillermo Lasso.

"UN MEJOR PUEBLO"

Periodistas, gente común y hasta académicos reaccionaron a sus polémicas expresiones, como la de que "ojalá tuviera yo un mejor pueblo también", en respuesta a un ciudadano que le recriminó frontalmente, "ojalá tuviéramos un mejor presidente".

Tal fue la metida de pata que el diario Expreso de Guayaquil consideró apropiado titular su discurso en Miami: "Al presidente Lenín Moreno le habría gustado gobernar a 'un mejor pueblo'".

Anécdota que junto a otras parece haber sido un detonante.

"Lenín es ese pana (colega) que borracho se pone a hablar huevadas. Pero sin ser pana, ni borracho", era otra de las reacciones a los comentarios de presidente que generaron, cuanto menos, incomodidad.

El diario El Comercio hasta elaboró este jueves un recuento de las "Cinco frases controversiales" de Moreno en el Foro, incluyendo también su comentario sobre que "a la final, nos salimos un poco con la nuestra" en la eliminación de los subsidios a la gasolina.

Se refería al decreto que en octubre de 2019 provocó una ola de violencia sin precedentes en el país con al menos seis muertos y 1.500 heridos, y que cesó cuando anuló su decisión.

Sin embargo, meses después, estableció un nuevo régimen de bandas de precio en los combustibles que, en parte, logró el objetivo de ahorrar dinero al Estado.

Moreno pidió también en su alocución, "el freno a la violencia en Colombia y que (Nicolás) Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano", generando una airada reacción del canciller venezolano, Jorge Arreaza.

Parecía reivindicar así su habitual acusación de que Venezuela estuvo alentando, junto con grupos correístas, las protestas en Ecuador, con el fin de desestabilizar su Gobierno y la democracia.

INEXACTITUDES

Pero las de Miami no son una excepción, ya que Moreno suele incurrir en este tipo de declaraciones inapropiadas con cierta frecuencia.

En 2018, en la ciudad de Cuenca, ante ocho exmandatarios, el presidente dijo, por ejemplo, en un discurso un tanto "cuántico", que todos llevamos algo de nuestros antepasados, "incluso de Adolfo Hitler".

En la misma oportunidad recordó una conferencia contra el cáncer, en la que recriminó a los enfermos "por luchar contra el cáncer", que no es un "enemigo" sino "un amigo que te avisa" con advertencias para dejar el costumbrismo "tóxico".

Otra metida de pata famosa fue una manifestación en febrero de 2020 sobre el acoso a la mujer y, aunque lo rechazó, consideró que "las mujeres muchas veces ... se ensañan con aquellas personas feas", dando a entender que si el hombre es apuesto no lo denuncian.

Junto a sus expresiones políticamente incorrectas, algunas inexactitudes al hablar en público, entre ellas la de ofrecer datos que no coinciden con la realidad, como en la vacunación.

El martes, al inaugurar la "vacunación exprés" en Guayaquil, aseguró que ese día serían inmunizadas 65.000 personas, que se sumarán, dijo, "a las 85.000 del lunes y 100.000 del domingo".

Solo que la página oficial del Plan de Vacunación reflejaba que las inoculaciones el domingo fueron 35.119 y el lunes 46.711.

Otras imprecisiones del presidente tienen que ver con las numerosas obras y autores que cita en sus discursos y entrevistas, como le ocurrió en Miami donde, según El Comercio, atribuyó la película "El huevo de la Serpiente" (1977) a Serguéi Eisenstein (1898-1948), cuando en realidad fue obra de Ingmar Bergman.

Elías L. Benarroch