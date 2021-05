El brasileño Fernando Diniz, nuevo entrenador del Santos

En la imagen el entrenador Fernando Diniz. EFE/AGUSTIN MARCARIAN POOL/Archivo

Sao Paulo, 7 may (EFE).- El Santos brasileño anunció este viernes a Fernando Diniz como nuevo entrenador del equipo, en sustitución del argentino Ariel Holan, quien renunció el mes pasado tras apenas dos meses en el cargo.

El técnico de 47 años estaba libre desde su salida del Sao Paulo, en febrero pasado, y debutará en el banquillo del Santos el próximo martes ante el todopoderoso Boca Juniors argentino, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Diniz inició su carrera como entrenador en 2008, el mismo año en el que colgó las botas como jugador profesional, y tiene un estilo basado en la intensidad, la posesión de la pelota y el juego ofensivo.

Además de Sao Paulo, también ha dirigido en la élite del fútbol brasileño a Fluminense y Athletico Paranaense. Como jugador llegó a defender a varios de los clubes más importantes del país, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro y el propio Santos.

Santos no divulgó la duración del contrato, pero el portal "ge" señaló que el club le ofreció un contrato de un año prorrogable a otro más.

Diniz sustituirá a Holan, quien renunció tras una mala racha de resultados y en medio de las protestas de los aficionados, algunos de los cuales fueron hasta su casa para soltar petardos, lo que fue definitivo para su salida del equipo.

Holan dejó el comando del club albinegro después de 12 partidos, con un balance de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.

A pesar de la crisis económica que atraviesa, el Santos llegó a la final de la Copa Libertadores de 2020, que perdió contra el también brasileño Palmeiras en el estadio Maracaná.

Sin embargo, el arranque de esta temporada no ha sido el esperado. El equipo ha sido eliminado del Campeonato Paulista y sufre en la Libertadores, donde marcha tercero del grupo C después de tres jornadas en las que ha firmado dos derrotas y una victoria.

Además, las dificultades financieras le han forzado a desprenderse de uno de sus mejores futbolista, el extremo venezolano Yeferson Soteldo, quien decidió poner rumbo al Toronto FC de la 'Major League Soccer' de Estados Unidos.