Economía.- Banco do Brasil aumenta un 32% su beneficio entre enero y marzo, hasta 663 millones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Banco do Brasil, la mayor entidad financiera del país sudamericano, registró un beneficio neto de 4.226 millones de reales brasileños (663 millones de euros) en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 32% en comparación con el resultado contabilizado durante el mismo periodo del año anterior, según se desprende de las cuentas trimestrales de la compañía.



El incremento del beneficio de la firma estatal se explica por la reducción de las provisiones durante el periodo. Así, estas se redujeron un 54,2% con respecto al primer trimestre de 2020, hasta los 2.536 millones de reales (400 millones de euros).



De su lado, el margen financiero bruto de la firma ascendió un 4%, hasta los 14.564 millones de reales (2.285 millones de euros); mientras que la cifra de negocio operativa del grupo se situó en los 23.694 millones de reales (3.716 millones de euros), un 2,5% más.



La rentabilidad financiera del banco (ROE) entre enero y marzo se situó en el 15,1%, lo que corresponde a un incremento de 2,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el índice de morosidad superior a 90 días alcanzó el 1,95% a cierre de marzo, frente al 3,17% de 2020.



Por otro lado, la cartera de crédito de la entidad fue de 758.300 millones de reales (118.950 millones de euros).



El primer trimestre de Banco do Brasil estuvo marcado por la dimisión de André Brandão como presidente de la compañía. El expresidente planteó un plan de cierre de sucursales y de aproximadamente 5.000 despidos voluntarios, una estrategia que no gustó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y terminó con la dimisión del ejecutivo del banco.