Duque invita a una alianza de centroizquierda a un diálogo por las protestas sociales

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 6 may (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, se reunirá mañana con líderes de la Coalición de la Esperanza, una alianza política de centroizquierda formada para las elecciones del próximo año, para discutir posibles soluciones a la crisis que vive el país tras ocho días de protestas contra su Gobierno.

El encuentro hace parte de las conversaciones que convocó el presidente con diferentes sectores ante la ola de manifestaciones en las calles que cumple ya nueve días y que dejan al menos 24 personas muertas y unos 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo.

"Mañana la Coalición de la Esperanza sostendrá reunión con el presidente Iván Duque", anunció hoy el precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Del equipo que se reunirá con Duque también harán parte los precandidatos a la Presidencia Ángela María Robledo, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán.

Duque se reunió entre ayer y hoy con representantes de los partidos aliados de su Gobierno, así como con representantes de universidades, gremios, organizaciones estudiantiles, líderes comunitarios, gobernadores y alcaldes.

CONVERSACIÓN CON COMITÉ DEL PARO

Por su parte el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo hoy que junto al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, invitó al presidente de la Central Unitaria De Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, uno los líderes de las protestas, a "un encuentro con el propósito de escucharnos y avanzar en lo fundamental".

El Gobierno ha sido criticado por dar prioridad en su diálogo a otros sectores antes que a los representantes de los sindicatos y de los jóvenes que a diario se toman las calles del país para protestar.

"Estamos dispuestos a recibir de manera inmediata al Comité Nacional del Paro. Es la voluntad manifiesta desde el martes", aseguró Ceballos, quien añadió que reiteró a Maltés "la disposición del presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para este encuentro".

Maltés es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro del Comité Nacional del Paro que convocó las protestas iniciadas el pasado 28 de abril contra el proyecto de reforma tributaria del Gobierno, que prendió la mecha de la indignación social y que se prolongan hasta hoy.

El alto comisionado se refirió a la condición de los líderes de la protestas de reunirse con el Gobierno solo si se retira de las ciudades el apoyo militar ordenado por Duque y dijo que "la desmilitarización no es posible en ninguna Constitución Política de un país que tenga un Estado de Derecho".

Duque indicó el pasado sábado que el Gobierno se apoyaría en las Fuerzas Militares para controlar los desmanes ocurridos en varias ciudades del país durante las protestas que han dejado caos y violencia en Cali, Bogotá, Medellín, Pereira y Bucaramanga, entre otras.

"Son parte de la institucionalidad y los ciudadanos deben ser protegidos. Lo que ha expresado muy claro el señor presidente y el ministro de la Defensa (Diego Molano) es que no hay una militarización, lo que hay es la aplicación de la asistencia militar", afirmó Ceballos.

Mientras el Gobierno busca encontrar consensos con distintos sectores políticos, económicos y sociales, las protestas, que comenzaron contra la ya retirada reforma tributaria continúan ahora contra un intento de reformar la salud, contra la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.