Denver Nuggets se hace con la victoria contra New York Knicks por 113-97

Denver Nuggets logró vencer como local frente a New York Knicks por 113-97 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Denver Nuggets cayeron derrotados a domicilio contra Los Angeles Lakers por 93-89. Por su parte, los de New York Knicks vencieron fuera de casa a Memphis Grizzlies por 104-118. Tras el partido, Denver Nuggets se queda con una de las plazas en los puestos de Play-off con 44 partidos ganados de 66 disputados, mientras que New York Knicks también continúa en puestos de Play-off con 37 victorias en 66 partidos jugados.

Durante el primer cuarto Denver Nuggets fue el principal protagonista, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 13-1 y se hizo con la máxima diferencia con 22 puntos al final del cuarto hasta finalizar con un resultado de 34-12. Después, durante el segundo cuarto los jugadores de New York Knicks recortaban distancias en el luminoso, el cual concluyó con un resultado parcial de 30-31. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 64-43 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto los visitantes consiguieron acercarse nuevamente en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 12-2 y el cuarto acabó con un resultado parcial de 25-26 y un total de 89-69. Finalmente, en el último cuarto los jugadores del equipo visitante también lograron aproximarse de nuevo en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 14-2 y redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, aunque no fue suficiente para poder ganar el partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 24-28. Tras todo esto, el partido finalizó con un resultado final de 113-97 para los locales.

Durante el partido, destacó la participación de Nikola Jokic y Austin Rivers, que consiguieron 32 puntos, seis asistencias y 12 rebotes y 25 puntos, tres asistencias y tres rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Immanuel Quickley y Julius Randle por sus acciones durante el encuentro, con 18 puntos y tres rebotes y 14 puntos, cinco asistencias y ocho rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, Denver Nuggets se enfrentará a Utah Jazz en el Vivint Arena, mientras que el próximo encuentro de New York Knicks será contra Phoenix Suns en el Phoenix Suns Arena.