Cvirus.- España considera que la evaluación de Reino Unido sobre su situación "no ofrece una visión precisa"

El Ejecutivo recalca que los "análisis a escala regional ofrecen mayor flexibilidad" y están "ajustados a la evaluación de la pandemia"



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha considerado este viernes que la evaluación que hace Reino Unido sobre el coronavirus en España "no ofrece una visión lo suficientemente precisa" de la situación epidemiológica "real" porque se ha realizado "en base a las medias nacionales", por lo que ha recalcado que estos análisis se deben hacer "a escala regional", pues ofrecen "mayor flexibilidad y es mucho más ajustado a la evolución de la pandemia", según han indicado fuentes diplomáticas.



Así se ha expresado el Ministerio de Exteriores después de que el Gobierno británico decidiera mantener la recomendación en vigor en contra de los desplazamientos turísticos a España. Además, cualquier viajero que regrese desde este país deberá guardar cuarentena en un alojamiento a su discreción, según ha hecho saber durante la presentación del "protocolo de semáforo" para combatir la propagación de casos importados de COVID-19 en suelo británico.



"Se trata de una decisión soberana del Reino Unido sobre su propio régimen de fronteras", han explicado desde el Ministerio de Exteriores, donde apuntan que España "considera que la evaluación en base a las medias nacionales no ofrece una visión lo suficientemente precisa de la situación epidemiológica real".



A juicio del Gobierno, el análisis "a escala regional ofrece mayor flexibilidad y es mucho más ajustado a la evolución de la pandemia", como, según han indicado, "viene demostrándose en la UE desde la aprobación en octubre pasado de la Recomendación 2020/1475 sobre libre circulación", que dio origen al mapa del ECDC por colores utilizado desde entonces.



En este punto, el Ejecutivo ha señalado que, teniendo en cuenta "la importancia de restablecer cuanto antes la movilidad internacional segura", proporciona "regularmente" a Reino Unido "información completa y detallada sobre la situación epidemiológica del país". Estos datos, según han detallado, están segregados "a nivel regional e incluso subregional (islas) sobre la incidencia acumulada, el número y grado de positividad de los test realizados y la secuenciación y prevalencia de las distintas variantes del virus".



"España va a seguir trabajando estrechamente con el Reino Unido para que ambas partes puedan disponer siempre de la información más actualizada", han apuntado las fuentes, que han insistido "en la conveniencia para ambos países de avanzar hacia un sistema de evaluación de base regional", que "permita recuperar movilidad con plena seguridad sanitaria".



En este contexto, Exteriores ha precisado que Reino Unido haya anunciado que "revisará el estatus de cada país cada dos semanas" y, periódicamente, cada ocho semanas, "todo el funcionamiento y concepción del sistema". "Confiamos en que dichas revisiones faciliten avanzar hacia un sistema más eficaz y beneficioso para la movilidad", ha destacado.



Por último, desde el Ejecutivo han recordado que España participa "muy activamente en el seno de la UE" en la revisión que se está realizando de la Recomendación 912 "sobre fronteras exteriores y que afectará entre otros, al propio Reino Unido". "España considera que debe tenerse en cuenta la positiva evolución tanto de la campaña de vacunación británica como de sus datos epidemiológicos, flexibilizando notablemente la movilidad desde y hacia dicho país", ha incidido.



DESPLAZAMIENTO TURÍSTICO A ESPAÑA



España se encuentra en la llamada "lista ámbar" lo que implica que, en principio, quien regrese a Reino Unido desde el país deberá someterse a una prueba de coronavirus antes de regresar, y a la vuelta pasar diez días de cuarentena, pero no estará obligado a hacerla en hoteles, sino que podrá hacerla en su domicilio.



Asimismo, se les dará a los viajeros la opción de realizar, el segundo o el octavo día de la cuarentena, un test que permitiría abandonar el aislamiento de forma anticipada.



No obstante, el Gobierno británico ha pedido a los turistas que "no viajen a los países o territorios de la 'lista ámbar' por motivos de ocio", según un comunicado recogido en la página web del Gobierno británico.



Junto a España forman parte de esta lista Italia, Grecia, Francia o Estados Unidos, según había confirmado este mismo viernes en rueda de prensa el ministro de Transportes británico, Grant Shapps, recogida por la cadena BBC.