Costa Rica sigue con hospitales llenos y cifra elevada de contagio de covid

San José, 6 may (EFE).- Costa Rica continuó este jueves con sus hospitales llenos de pacientes con covid-19 y una cifra elevada de contagios que este día superó los 2.500 por cuarta ocasión en lo que va de la pandemia, informaron fuentes oficiales.

El informe diario del Ministerio de Salud indica que las unidades de cuidados intensivos están al tope con 409 pacientes, mientras que 744 camas de salón para pacientes leves y moderados tienen un nivel de ocupación cercano al 85 %.

Las autoridades han informado que durante esta semana, por primera vez durante la pandemia, se han registrado listas de espera de pacientes que requieren ser trasladados a un nivel de mayor complejidad en las unidades de cuidados intensivos.

El total de 1.153 personas hospitalizadas es el mayor número registrado durante la pandemia, superando las 1.123 del día previo.

Este jueves se contabilizaron 2.559 casos nuevos de covid-19, que es la cuarta ocasión en que el país registra más de 2.500 casos en un día, todas durante este año.

Las otras ocasiones fueron el 29 de abril con 2.781, cifra récord hasta ahora, el 30 de abril con 2.609, y el 5 de mayo con 2.555.

A lo largo de la pandemia Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, acumula 263.094 casos de covid-19, de los cuales 3.341 han fallecido, 15 este jueves.

Los tres primeros meses de 2021 el país estuvo en una meseta de alrededor de 400 casos por día, pero enfrenta en la actualidad una tercera ola de contagios surgida después de las vacaciones de Semana Santa, en las que las autoridades no establecieron restricciones y se observó gran cantidad de personas en sitios turísticos.

Desde el inicio de la segunda quincena de abril Costa Rica comenzó a registrar números por encima de 1.000 casos por día hasta alcanzar picos superiores a 2.500 en los días recientes.

Para intentar doblar esta curva de contagios, el Gobierno estableció un cierre de actividades no esenciales de atención al público entre el 3 y el 9 de mayo en el centro del país, donde se ubican las principales ciudades y que es donde se ha registrado la mayor cantidad de casos de esta nueva ola.

Al lunes 3 de mayo se habían aplicado un total de 950.252 dosis de la vacuna contra la covid-19. En total 345.153 personas tienen esquemas de vacunación completos, es decir, que han recibido las dos dosis.

La tasa nacional de aplicación de vacunas contra la covid-19 es de 18,40 por cada 100 habitantes.

El Gobierno espera acelerar el proceso de vacunación a partir de este mes, ya que espera la llegada de lotes más grandes de Pfizer y que AstraZeneca comience las entregas de su vacuna.