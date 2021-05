Coronavirus.- La presidenta de Tanzania usa mascarilla en público por primera vez

28/03/2021 La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan POLITICA AFRICA TANZANIA INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha aparecido este viernes en un evento público con ciudadanos ancianos usando una mascarilla, en un gesto inédito que confirma el cambio de estrategia de la mandataria frente a la pandemia de COVID-19, tras meses de negación de la situación por parte de su predecesor, John Magufuli.



Suluhu Hassan, que se ha dirigido a 900 mayores en una reunión celebrada en la ciudad de Dar es Salam, ha pedido disculpas por aparecer con mascarilla, pero ha señalado que "nuestro estilo de vida ha cambiado" y ha justificado su uso argumentando que "los mayores tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad" y "hay que protegerlos". "La reunión de este viernes es grande así que hemos decidido llevar mascarillas para proteger a los mayores", ha reiterado, recoge 'The Citizen'.



El Gobierno de Tanzania publicó una serie de normas frente a la pandemia el martes, incluida la presentación de una PCR negativa y la obligatoriedad de una cuarentena de catorce días para entrar el país, en un claro cambio de rumbo frente a la estrategia adoptada por Magufuli, que apostó por remedios naturales y los rezos, además de suspender la publicación de datos sobre contagios en mayo de 2020.



Suluhu Hassan, que accedió a la Presidencia en marzo tras el fallecimiento de Magufuli, suceso achacado a un problema cardiaco, en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que se hubiera contagiado de coronavirus, anunció a principios de abril su intención de formar un comité de expertos para "analizar profesionalmente" la pandemia de coronavirus y destacó entonces que el país "no puede aislarse como si fuera una isla".



Magufuli aseguró durante meses que el país no contaba con casos y recomendó rezar y remedios de nula eficacia. Asimismo, se pronunció a finales de enero contra la vacunación frente al coronavirus y dijo que "las vacunas son peligrosas". "Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer", dijo.