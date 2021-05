Coronavirus.- La OMC insta a iniciar negociaciones sobre las patentes de las vacunas "lo antes posible"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, ha instado a iniciar las negociaciones sobre las patentes de las vacunas contra el coronavirus "lo antes posible", tras acoger "con gran satisfacción" el anuncio del presidente estadounidense, Joe Biden, al respecto.



A través de un comunicado, ha señalado que ha leído "con interés" la declaración emitida el miércoles por la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Kai, en relación a la voluntad del país norteamericano de negociar con los proponentes de la exención temporal del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).



También ha señalado que hay que actuar "urgentemente" frente a la pandemia "porque el mundo está mirando y la gente está muriendo", por lo que se ha mostrado "complacida" de que los proponentes "estén preparando una revisión de su propuesta".



Así, les ha instado a "que la pongan sobre la mesa lo antes posible para que puedan comenzar las negociaciones basadas en el texto".



"Sólo si nos sentamos juntos encontraremos una forma pragmática de avanzar --aceptable para todos los miembros-- que mejore el acceso de los países en desarrollo a las vacunas al tiempo que proteja y sostenga la investigación y la innovación tan vitales para la producción de estas vacunas que salvan vidas", ha concluido Okonjo-Iweala.



RECHAZO DE LAS FARMACÉUTICAS



Algunas de las farmacéuticas que actualmente desarrollan vacunas contra el COVID-19 ya se han mostrado en contra de la propuesta en exención de patentes.



Una de ellas Pfizer, cuyo director ejecutivo, Albert Bourla, ha tildado la iniciativa como algo que "está muy mal", en una entrevista con 'The Wall Street Journal'. Por su parte, el director médico de BioNTech --socio de Pfizer--, Özlem Türeci, ha asegurado a CNN que la suspensión de patentes "no aumentará la cantidad de dosis que tendremos disponibles en los próximos 12 meses".



En cuanto a Moderna, que produce otro de los biológicos en el mercado, informó en octubre que no haría cumplir sus patentes de vacunas contra el coronavirus, y su presidente ejecutivo, Stephane Bancel, ha precisado que no les preocupa el asunto.



"Tendrán que realizar un ensayo clínico, obtener los datos, obtener la aprobación del producto y escalar la fabricación. Esto no sucede en 6, 12 o 18 meses", por lo que los países seguirían comprándoles vacunas, ha detallad Bancel, recoge 'The Daily Mail'.



Por otro lado, defendiendo la decisión de la Administración Biden, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha explicado que "ninguno de nosotros va a estar totalmente seguro hasta que todo el mundo lo esté, es decir, que en todo el mundo consigamos vacunar a tanta gente como sea posible".



Blinken ha vuelto a insistir en que se tiene que acelerar el proceso de vacunación, por eso, "estamos estudiando todo lo que podemos hacer para poner a disposición las vacunas sobrantes que tenemos", ha precisado en una entrevista con MSNBC.