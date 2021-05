Coronavirus.- China suma una treintena de casos de coronavirus en la última jornada

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias chinas han informado este viernes de 30 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas en el país asiático, que no obstante, remarca que se trata de contagios importados en todos los casos.



En este sentido, el Ministerio de Salud ha precisado que 13 de ellos son pacientes que han presentado síntomas del virus, y que cinco se han notificado en Shanghái y Guangdong, respectivamente, mientras que dos se han detectado en Fujian y uno en Shaanxi.



Por el momento, y con los datos actualizados tras el último balance, China acumula 5.741 casos importados de coronavirus, de ellos 5.462 pacientes que han recibido el alta y 279 que permanecen hospitalizados.



En cuanto al total de acumulados, son 90.739 los positivos que registra China, incluyendo 308 que permanecen bajo tratamiento médico, tres de ellos en estado grave, frente a los 85.795 que se han recuperado.



Este último balance del viernes no ha modificado la cifra de muertos por COVID-19 en China, ya que no se ha reportado ningún deceso, una tendencia que se mantiene desde hace meses.



A día de hoy, hay un caso sospechoso en la nación, mientras que 318 pacientes asintomáticos, 311 de ellos importados, siguen en observación médica.



En cuanto a Hong Kong, acumula 11.798 casos confirmados de COVID-19, incluyendo 210 muertes y 11.468 pacientes que se han sobrepuesto a la enfermedad.