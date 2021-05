Coronavirus.- Brasil se opone a la suspensión de las patentes de vacunas contra la COVID-19 y defiende una "tercera vía"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Alberto França, ha asegurado este jueves que el Gobierno brasileño se opone al levantamiento de la protección que ofrecen las patentes sobre las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, aunque deja la puerta abierta a cambiar de opinión mientras defiende una "tercera vía".



Durante una audiencia pública en el Senado, França ha manifestado que la Administración analizará la nueva postura de Estados Unidos en referencia a este asunto, y que si es para "servir a los intereses del país", la postura ahora adoptada podría modificarse.



En este sentido, ha abogado por una "tercera propuesta o una tercera vía", ya que ha defendido que el mayor cuello de botella actualmente para el acceso a inmunizadores e insumos son los límites materiales de la capacidad de producción, no aspectos relacionados con la violación de la propiedad intelectual.



Así, la Administración ha defendido una estrategia que permita "facilitar la producción local de las vacunas COVID-19 y un mayor acceso a ellas por parte de los países en desarrollo", ha detallado, según recoge G1.



Por último, el ministro ha recalcado que Brasil sigue defendiendo la legislación que actualmente ya permite la flexibilidad de la propiedad intelectual para aumentar la producción y el acceso a los inmunizantes, sin necesidad de suspender las patentes.



No es la primera vez que el Gobierno brasileño transmitía esta posición, ya que el mes pasado se opuso al proyecto de ley que se estaba discutiendo en el Congreso sobre la suspensión de patentes, al considerar que se trataría de una iniciativa que de ser aprobada podría perjudicar al país, ya que un retraso en el suministro de principios activos para la producción de vacunas podría suponer un retraso en el proceso de inmunización.



Tampoco está solo en esta decisión, también Alemania ha rechazado la propuesta, y aunque el Gobierno alemán ha dicho estar "abierto" a discutir la posibilidad, ya ha dejado claro que teme las "complicaciones" empresariales.



Asimismo, también Chile, México y Canadá defienden una tercera vía, tal y como ha planteado Brasil, con el objetivo de impulsar la producción local de inmunizadores.



En el caso de Canadá, aunque de momento no han mostrado una posición clara al anuncio hecho ayer por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el apoyo a la exención de la propiedad intelectual de las vacunas, la ministra de Comercio canadiense, Mary Ng, ha asegurado que apoyan los esfuerzos para acelerar la producción y distribución de vacunas a nivel mundial.



Por su parte, México, como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ha reconocido el anuncio de Biden, aunque tampoco se ha sumado a su petición por el momento.