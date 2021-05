Cobre en US$15.000 impulsaría nuevo suministro: CEO de Glencore

(Bloomberg) -- El precio del cobre deberá subir otro 50% frente a su actual nivel casi récord para alentar la extracción de suministros nuevos suficientes para satisfacer la vertiginosa demanda, según Ivan Glasenberg, el multimillonario director ejecutivo de Glencore Plc.

El cobre superó los US$10.000 por tonelada métrica la semana pasada por primera vez en una década y ha estado entre los metales de mejor desempeño en un fuerte aumento en sus precios. El repunte se ha visto impulsado por medidas de estímulo, la recuperación económica mundial del covid-19 y las preocupaciones en torno al suministro a largo plazo.

Eso significa que las mineras deberán ir a sitios más difíciles como Rusia y partes del cinturón de cobre en África central para encontrar nuevas minas, y eso necesitará de precios más altos que compensen el riesgo, dijo el jueves Glasenberg en la cumbre Global Boardroom de FT.

“No tenemos muchos proyectos listos para empezar a excavar”, dijo Glasenberg. “se necesitarán precios más altos. Se necesitará que el precio del cobre esté en US$15.000 para alentar una buena cantidad de esta inversión más difícil”.

Las mayores mineras han sido universalmente optimistas sobre el cobre, manteniendo una visión a largo plazo de que su uso en ciudades y vehículos eléctricos ampliará la demanda, mientras que los nuevos suministros del metal son limitados. Sin embargo, hay importantes minas en desarrollo, y ninguna en la escala requerida para satisfacer los pronósticos de demanda futura.

