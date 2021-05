Cinco países europeos urgen a aprobar un mecanismo para compartir vacunas

Ursula Von der Leyen. EFE/EPA/ESTELA SILVA / POOL

Oporto (Portugal), 7 may (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de España, Francia, Bélgica, Dinamarca y Suecia urgieron hoy a aprobar el mecanismo europeo para compartir vacunas y avisaron de que si la Unión Europea no da un "paso al frente", otros utilizarán las vacunas como una "herramienta geopolítica".

Los cinco socios europeos transmitieron este mensaje en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al primer ministro luso, António Costa -que ostenta la presidencia rotatoria de la UE-, en vísperas de la Cumbre Social que arranca hoy en Oporto.

En la misiva avisan de que "el mayor desafío que la humanidad ha afrontado en las últimas décadas no se puede superar con soluciones individualistas" y defienden que la UE debe estar en la "línea de frente" de los esfuerzos internacionales contra la pandemia.

"Es urgente aprobar el mecanismo europeo para compartir vacunas, junto a un compromiso para compartir dosis", señalan en el texto, donde insisten en que Europa "necesita mostrar otra vez su liderazgo crítico" en construir una respuesta colectiva a la pandemia.

Y avisan: "Si la UE no da un paso al frente, otros llenarán el vacío y utilizarán las vacunas como una herramienta geopolítica".

"Las vacunas se han convertido en una política de seguridad y la UE no se puede permitir quedarse atrás. Para este objetivo, el incremento de la capacidad europea de producción será una prioridad clave", añaden.

Los cinco socios europeos consideran que el bloque, como mayor exportador mundial de vacunas, debe "aprovechar el impulso del momento" con sus "socios transatlánticos" y mostrar liderazgo para aumentar la producción mundial de dosis y la distribución, "asegurando que el conocimiento y las tecnologías sobre las vacunas se comparten de forma proactiva".

"Necesitamos ir más allá con el sector privado", sentencian, y matizan que no se trata sólo de una cuestión "moral y política" sino también epidemiológica, porque "nadie estará a salvo hasta que todos lo estemos".

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se reúnen este viernes y sábado en la Cumbre Social de Oporto, en la que se abordarán, a pesar de que no formaban parte de la agenda oficial, la pandemia y las vacunas.

El debate sobre la suspensión de las patentes de las vacunas lanzado por el presidente estadounidense, Joe Biden, será uno de los asuntos principales de una cena a puerta cerrada este viernes sobre la que no han trascendido más detalles.