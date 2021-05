Ciencia.-Células solares de perovskita rinden más con un 'pegamento' molecular

07/05/2021 Los investigadores han utilizado un "pegamento molecular" monocapa autoensamblado para separar las interfaces en las células solares de perovskita para hacerlas más eficientes, estables y fiables.. La confiabilidad a largo plazo de las células solares de perovskita, una tecnología de energía limpia emergente, ha dado un paso adelante con un estudio de la Universidad de Brown. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PADTURE LAB/BROWN UNIVERSITY



Publicado en Science, el trabajo demuestra un "pegamento molecular" que evita que una interfaz clave dentro de las células se degrade. El tratamiento aumenta drásticamente la estabilidad y confiabilidad de las células a lo largo del tiempo, al mismo tiempo que mejora la eficiencia con la que convierten la luz solar en electricidad.



"Ha habido grandes avances en el aumento de la eficiencia de conversión de energía de las células solares de perovskita", dijo en un comunicado Nitin Padture, profesor de ingeniería en la Universidad de Brown y autor principal de la nueva investigación. "Pero el último obstáculo que hay que superar antes de que la tecnología pueda estar ampliamente disponible es la confiabilidad: hacer células que mantengan su rendimiento a lo largo del tiempo. Esa es una de las cosas en las que mi grupo de investigación ha estado trabajando, y nos complace informar de algunos avances importantes".



Las perovskitas son una clase de materiales con una estructura atómica cristalina particular. Hace poco más de una década, los investigadores demostraron que las perovskitas son muy buenas para absorber la luz, lo que desencadenó una avalancha de nuevas investigaciones sobre las células solares de perovskita.



La eficiencia de esas células ha aumentado rápidamente y ahora rivaliza con la de las células de silicio tradicionales. La diferencia es que los absorbentes de luz de perovskita se pueden fabricar casi a temperatura ambiente, mientras que el silicio debe cultivarse a partir de una masa fundida a una temperatura cercana a los 2700 grados Fahrenheit. Las películas de perovskita también son unas 400 veces más delgadas que las obleas de silicio. La relativa facilidad de los procesos de fabricación y el uso de menos material significa que las células de perovskita pueden fabricarse potencialmente a una fracción del costo de las células de silicio.



Si bien las mejoras de eficiencia en las perovskitas han sido notables, dice Padture, hacer que las células sean más estables y confiables sigue siendo un desafío. Parte del problema tiene que ver con las capas necesarias para hacer que una célula funcione. Cada celda contiene cinco o más capas distintas, cada una de las cuales realiza una función diferente en el proceso de generación de electricidad.



Dado que estas capas están hechas de diferentes materiales, responden de manera diferente a las fuerzas externas. Además, los cambios de temperatura que ocurren durante el proceso de fabricación y durante el servicio pueden hacer que algunas capas se expandan o contraigan más que otras. Eso crea tensiones mecánicas en las interfaces de las capas que pueden hacer que las capas se desacoplen. Si las interfaces se ven comprometidas, el rendimiento de la celda se desploma.



La más débil de esas interfaces es la que existe entre la película de perovskita utilizada para absorber la luz y la capa de transporte de electrones, que mantiene la corriente fluyendo a través de la celda.



"Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, e identificamos esta interfaz como la parte más débil de toda la pila, donde es más probable que falle", dijo Padture, quien dirige el Instituto de Innovación Molecular y Nanoescala en Brown. "Si podemos fortalecer eso, entonces podemos comenzar a realizar mejoras reales en la confiabilidad".



Para ello, Padture se basó en su experiencia como científico de materiales, desarrollando recubrimientos cerámicos avanzados utilizados en motores de aviones y otras aplicaciones de alto rendimiento. Él y sus colegas comenzaron a experimentar con compuestos conocidos como monocapas autoensambladas o SAM.



Encontraron que una formulación de SAM con un átomo de silicio en un lado y un átomo de yodo en el otro, podría formar enlaces fuertes tanto con la capa de transporte de elección (que generalmente está hecha de óxido de estaño) como con la capa absorbente de luz de perovskita. El equipo esperaba que los enlaces formados por estas moléculas pudieran fortalecer la interfaz de capas. Y tenían razón.



"Cuando presentamos los SAM a la interfaz, descubrimos que aumenta la resistencia a la fractura de la interfaz en aproximadamente un 50%, lo que significa que las grietas que se forman en la interfaz tienden a no propagarse muy lejos", dijo Padture. "Así que, en efecto, los SAM se convierten en una especie de pegamento molecular que mantiene unidas las dos capas".



Las pruebas de la función de las células solares mostraron que las SAM aumentaron drásticamente la vida funcional de las células de perovskita. Las células no SAM preparadas para el estudio retuvieron el 80% de su eficiencia inicial durante alrededor de 700 horas de pruebas de laboratorio. Mientras tanto, las células SAM todavía se estaban fortaleciendo después de 1.330 horas de pruebas. Con base en estos experimentos, los investigadores proyectan que la vida útil de la eficiencia retenida al 80% será de aproximadamente 4.000 horas.