China/EEUU.- EEUU pide a China que libere a cuatro activistas hongkoneses encarcelados por participar en una vigilia

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha pedido este viernes al Gobierno de China que ponga en libertad a los cuatro activistas hongkoneses encarcelados por participar en una vigilia en recuerdo a las víctimas de la masacre de Tiananmen, que tuvo lugar en 1989.



"Estados Unidos defiende al pueblo de Hong Kong y rechaza la sentencia contra los activistas por asistir a una conmemoración", ha aseverado Blinken en su cuenta de Twitter.



Así, ha manifestado que todos aquellos que han sido encarcelados "en el ejercicio no violento de sus libertades debe ser liberado de forma inmediata". Los activistas en cuestión son Joshua Wong, Lester Shum, Tiffany Yuen y Janelle Leung, que fueron encarcelados tras declararse culpables de reunirse de forma no autorizada el 4 de junio de 2020.



Durante las últimas tres décadas Hong Kong ha conmemorado la masacre cada año con una serie de vigilias multitudinarias. Sin embargo, el año pasado el evento fue prohibido, según el Gobierno debido a la pandemia de coronavirus.



No obstante, miles de personas desafiaron las restricciones y se reunieron en el parque Victoria como cada año para conmemorar la tragedia. Joshua wong, uno de los activistas más influyentes de la región, ya había sido condenado a 17 meses y medio de prisión por las protestas de 2019.



Tras la vigilia, su pena fue ampliada otros diez meses, que tendrá que cumplir una vez acabe su primera condena. Wong, Shum y Yuen han sido condenados también bajo la ley de seguridad nacional, que según los opositores busca callar voces disidentes.