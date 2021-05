Calviño participará por vídeoconferencia en un seminario económico en Vaticano

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Ciudad del Vaticano, 7 may (EFE).- La vicepresidenta de Asuntos Económicos de España, Nadia Calviño, participará de manera telemática el próximo 14 de mayo en un seminario organizado por el Vaticano sobre los desafíos éticos, económicos y políticos en este momento de crisis y en el que participarán varios expertos y homólogos europeos.

La Pontificia Academia de Ciencias (PAC), que dirige el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorond, ha organizado un seminario titulado “Dreaming a better restart” (Soñando un mejor reinicio), en el que también volverán a encontrarse en esta sede la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán.

El seminario, que aún está en proceso de organización, planteará que la desigualdad y el hambre están aumentando, lo que pone importantes desafíos éticos, económicos y políticos a los que deben reaccionar tanto los responsables políticos como la sociedad civil.

Y la necesidad de introducir cambios en la política internacional y la arquitectura financiera para abordar la desigualdad, y planes integrales para combatir el cambio climático y la transformación del sistema alimentario.

Asimismo, uno de los paneles de debate abordará el “Alivio de la deuda para países en desarrollo y arquitectura fiscal e internacional”.

Además de Calviño ,según un primer borrador del programa se trabaja para la participación de sus homólogos de Alemania, Wolfgang Schmidt; de Francia, Bruno Le Maire, y de Italia, Daniele Franco

También se prevé, aunque aún no está cerrada, la presencia telemática de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, así como la intervención en video del enviado especial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry o el director gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, entre otros.

Calviño participó también en febrero del año pasado de manera presencial en el Vaticano en un foro sobre economía sostenible e inclusión también organizado por la Pontificia Academia de Ciencias.