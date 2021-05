Brasil.- España apunta a la necesidad de "perfeccionar" el acuerdo entre la UE y Mercosur en materia de sostenibilidad

07/05/2021 La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, junto al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL MINISTERIO DE EXTERIORES



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha apuntado este viernes a la necesidad de "perfeccionar" el acuerdo entre la UE y Mercosur, aún pendiente de ratificación, en materia de sostenibilidad.



En el marco de su visita a Brasil, un viaje que ha servido para profundizar en las relaciones bilaterales entre España y el país latinoamericano, González Laya ha reiterado que el acuerdo es "prioritario" para España "por su carácter estratégico".



Así, ha sostenido que el acuerdo no es únicamente comercial, sino que "permitirá una relación más estratégica entre la Unión Europea y América Latina". De su vertiente comercial, ha destacado las "grandes oportunidades comerciales" que ofrece para la industria o la agricultura.



En referencia a la sostenibilidad, la titular de Exteriores española ha defendido en rueda de prensa que el acuerdo es "el mejor capítulo en materia de sostenibilidad de todos los que ha firmado la UE hasta el momento", aunque ha admitido, en este sentido, que "no es suficiente" y necesita perfeccionarse.



"No es suficiente y necesitamos perfeccionar este acuerdo creando una especie de protocolo adicional, un compromiso de Mercosur y de la UE, recíproco con el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y compromisos en materia de deforestación", ha explicado. "Hay un deseo y una voluntad de la UE y Mercosur de precisar este compromiso y profundizar la parte de sostenibilidad en los próximos meses", ha agregado.



El viaje de González Laya, que también la llevará a Paraguay, se produce después de la carta remitida el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que expresa su deseo de que Bruselas dé un paso más en los contactos para tratar de desbloquear el acuerdo entre la UE y Mercosur y presente una "propuesta concreta" con la que revivir un pacto que fue anunciado hace ya dos años pero que no ha llegado a materializarse por las diferencias entre las partes y las reservas en el seno de los Veintisiete.



González Laya, que ha indicado que se considera una "vieja amiga" de Brasil, ha trasladado que su visita al país latinoamericano ha servido para reiterarle que España "es un buen amigo suyo". Durante su estancia en Brasil, la ministra ha tenido ocasión de reunirse con el presidente del país, Jair Bolsonaro.



La ministra ha recordado que el viaje se ha visto marcado por las "dificultades" derivadas de la pandemia de COVID-19, antes de recordar que España contribuyó con suministros médicos a Brasil a través de la UE "para acompañar a los enfermos en fase crítica".



En este contexto, González Laya ha trasladado a Brasil la "voluntad" de España de "colaborar" con Brasil "para escalar la producción" de vacunas contra la enfermedad. Así, ha recordado que Sánchez, junto a varios líderes europeos, ha sugerido en la Cumbre Europea en Oporto para "flexibilizar las reglas de propiedad intelectual, escalar la producción y eliminar los obstáculos al comercio de vacunas y de insumos" para fabricarlas.



La ministra también ha aludido a la relación económica y comercial entre Madrid y Brasilia y ha garantizado que España continuará invirtiendo en "infraestructuras, energía, agua o saneamiento" en el país latinoamericano. En este sentido, ha informado de que, en la segunda parte de 2021, se celebrará un "gran foro empresarial" para "conectar" empresas de ambas naciones "a estas nuevas oportunidades de negocio".



Por último, González Laya también se ha referido a la cooperación bilateral en materia de educación, cultura, industrias de la Defensa y cooperación al desarrollo. La titular de Exteriores ha remarcado que ha transmitido a Brasil el "apoyo claro e inequívoco" de España para que el país latinoamericano ingrese en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).